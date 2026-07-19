Investigan homicidio frustrado en San Joaquín: hombre fue baleado al interior de su vehículo

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) están investigando el homicidio frustrado de un hombre, quien recibió múltiples impactos balísticos mientras se encontraba en la vía pública en San Joaquín, Región Metropolitana.

Según detallo el fiscal ECOH, Ernesto González, la Fiscalía acudió a un centro asistencial en dicha comuna tras recibir una denuncia por un homicidio frustrado de un hombre que recibió una serie de disparos mientras se encontraba al interior de un vehículo.

Gonzales precisó que tras recibir los disparos, la víctima fue trasladada rápidamente al recinto asistencial, donde acogieron la denuncia para comenzar las diligencias investigativas, lideradas por la Brigada de Homicidios de la PDI, con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos y al responsable.

La víctima correspondería a un hombre de nacionalidad chilena, quien se encuentra internado en el hospital aún debido a la gravedad de sus lesiones.