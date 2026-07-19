Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

El Ejército desplegó parte de su Hospital Modular de Campaña hacia Ovalle, en la Región de Coquimbo, luego de que el hospital local quedara con cinco de sus siete pabellones quirúrgicos inutilizados producto de las fuertes lluvias que afectaron a la zona.

La medida fue coordinada por los ministerios de Defensa y Salud, a partir de un requerimiento sanitario para reforzar la continuidad de la atención médica en la comuna. Durante esta jornada salió una segunda columna de vehículos desde el Regimiento Logístico N°1 “Bellavista”, en Conchalí, con destino al norte del país.

El ministro de Defensa, Christian Bolívar, explicó que una primera columna ya había iniciado el traslado durante la jornada previa y que el nuevo convoy debía llegar a Ovalle durante la tarde.

“Las capacidades de las Fuerzas Armadas están a disposición de la emergencia, están a disposición de la ciudadanía, están a disposición de las autoridades locales para poder satisfacer las necesidades que se vayan generando a partir de esta emergencia”, señaló.

Bolívar sostuvo que el despliegue busca responder a un problema puntual generado en el recinto asistencial de Ovalle. “Eso es lo que está haciendo el Ejército, desplegando este hospital modular de campaña, que es una tremenda capacidad para poder solucionar problemas, en este caso locales”, agregó.

Tres pabellones, farmacia y recuperación clínica

El comandante de la División de Salud del Ejército, general Francisco Silva, detalló que el apoyo considera infraestructura modular para recuperar parte de la capacidad quirúrgica del hospital.

Según explicó, la institución está enviando módulos para habilitar tres pabellones quirúrgicos, además de un módulo de farmacia, una unidad de recuperación clínica de pabellón y una residencia médica.

“Parte de ellas ya viajaron el día de ayer durante la tarde, llegaron alrededor de las 2 de la mañana a la ciudad de Ovalle y en este momento va a salir la segunda columna con el resto de los módulos de atención clínica”, indicó Silva.

El general agregó que el Ejército se encuentra acuartelado y con sus medios técnicos, humanos y logísticos disponibles para responder a los requerimientos derivados de la emergencia climática.

Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal, agradeció la disposición del Ejército y sostuvo que el despliegue permitirá dar continuidad a la atención de pacientes en Ovalle.

Montt informó que este lunes viajará un equipo especializado de la División de Inversiones del Ministerio de Salud para realizar un diagnóstico de los daños, requerimientos y plazos de reparación.

Según los primeros antecedentes, la recuperación de los pabellones podría requerir entre uno y dos meses, aunque la autoridad precisó que ese plazo deberá ser aclarado con la evaluación técnica.

El subsecretario remarcó que las urgencias siguen funcionando. “Todos los establecimientos de salud de mayor complejidad y de mediana complejidad están funcionando con sus sistemas de urgencia, dando atención a los requerimientos de la ciudadanía”, señaló.

Evalúan carpas para vacunación en albergues

Además del despliegue en Ovalle, los ministerios de Defensa y Salud evalúan junto al Ejército el traslado de carpas multipropósito hacia zonas afectadas por las lluvias, principalmente en Coquimbo y Atacama.

De acuerdo con Montt, están “evaluando junto con el ministro de Defensa subrogante y el comandante de Sanidad la disponibilidad y el traslado de carpas multipropósito a las zonas afectadas, fundamentalmente Coquimbo y Atacama, para poder dar apoyo sobre todo en lo que tiene que ver con las campañas de vacunación para los albergues”.

La autoridad agregó que, de acuerdo con el último balance disponible, existen nueve establecimientos de atención primaria con algún tipo de afectación. Algunos de ellos, indicó, han trasladado sus atenciones a otros recintos.

En paralelo, el ministro subrogante de Defensa tiene previsto trasladarse a la Región de Coquimbo para inspeccionar las labores de apoyo a la ciudadanía que realizan las Fuerzas Armadas durante la emergencia climática.