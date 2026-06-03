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    Sauerbaum entrega detalles del Plan Retorno para inmigrantes irregulares: podrán volver a ingresar “luego de un par de meses” y no hay límite de postulaciones

    El director del Servicio Nacional de Migraciones afirmó que se solicitará certificado de antecedentes del país de origen y de Chile, y que se abrirá un plazo de 180 días para acogerse a la iniciativa del gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Frank Sauerbaum, el director del Servicio Nacional de Migraciones. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó mayores detalles del Plan Retorno anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, afirmando que, quienes se acojan a la medida, podrán volver a Chile de manera regular.

    En entrevista con CNN Chile, la autoridad dio los lineamientos de la política que impulsa el Ejecutivo para que los migrantes irregulares puedan salir del país de manera voluntaria, sin sanciones y con la posibilidad de regresar, cumpliendo ciertos requisitos.

    “El Presidente nos encargó establecer un plan que pone el foco a las personas que están en irregularidad hoy en día”, afirmó de entrada el director del Servicio Nacional de Migraciones.

    Con todo, cifró que el universo incluye a los 252 mil migrantes de los cuales se tiene algún registro, vía empadronamiento o autodenuncia, pero se reconoció que el número podría aumentar.

    En esa línea, Sauerbaum destacó que existirían dos incentivos para que los inmigrantes irregulares puedan acogerse a la propuesta y explicó que en la actualidad, los extranjeros a quienes se les venció algún tipo de visa y no renovaron, tienen que pagar multas que ascienden hasta $500 mil o $600 mil para poder volver salir del país.

    “Este mismo plan partió justamente de personas que llegaron al servicio a pedir excepciones para poder irse, porque no tenían plata para poder pagar”, dijo Saurbaum, relevando el hecho como uno de los primeros incentivos para la salida de extranjeros, el poder salir sin pagar multas.

    En segundo lugar, Sauerbaum sostuvo que, como otra de las sanciones a aquellos que ingresaron por pasos no habilitados, es impedir el ingreso al país por un lapso de entre uno y cinco años, por lo que hay otro incentivo.

    “El segundo incentivo, el hecho de que tú puedas reingresar al país (...)”, afirmó el director del Servicio Nacional de Migraciones, quien se comprometió que dicho retorno se pueda realizar en “el menor plazo posible”, deslizando “un par de meses” para volver de manera regular.

    Asimismo, Saurbaum abordó un tercer elemento que ayudaría a los extranjeros para salir del país, acogiéndose a la propuesta del gobierno y que “beneficiaría” a aquellos que tienen un arraigo familiar o de otra índole.

    “Las personas que tomen este beneficio van a poder reingresar al país en un período abreviado de tiempo, que nosotros vamos a establecer en los próximos días un procedimiento que se va a dar a conocer, para que las personas que salgan a través de este mecanismo, puedan reingresar a Chile, privilegiando obviamente a las personas que tienen arraigo familiar, un hijo, o un cónyuge; o que tienen un trabajo o una cotización previsional”, detalló Sauerbaum.

    Sauerbaum sostuvo que el Plan Retorno no considera un tope de cupos para quienes desean acogerse a este mecanismo y planteó, que en lo posible, los 252 mil inmigrantes de los que se tiene registros, puedan hacer uso del mismo, aunque reconoció que el número puede ser mayor.

    Asimismo, explicó que “el documento fundamental que se va a pedir para poder reingresar al país, van a ser dos. Obviamente el documento que se acredite que no se ha cometido delito en su país de origen ni en Chile. Eso no se va a dejar de exigir, papel de antecedentes de los dos países”.

    A renglón seguido, planteó que “vamos a dar 180 días para hacer esta postulación”.

    “El Presidente Kast le está pidiendo a los migrantes irregulares que salgan del país y los que tengan intención de volver, lo van a poder hacer, pero por la puerta”, planteó respecto al objetivo de la iniciativa.

    Requisitos para volver a reingresar

    En la conversación, Saurbaum detalló los requisitos que tendrían que cumplir los extranjeros que busquen reingresar a Chile, tras acogerse al Plan Retorno.

    En ese sentido, afirmó que el requisito número uno será el arraigo familiar: estar casado, tener un padre, o conviviente civil o hijo, que lo vincule al país.

    “También tener un contrato de trabajo, pero más que un contrato, vamos a pedir las cotizaciones previsionales”, afirmó Sauerbaum, destacando que el contrato puede ser falsificado, lo que se busca evitar, por lo que se pedirán las últimas 12 cotizaciones.

    ¿Es una regularización masiva?

    El director del Servicio Nacional de Migraciones fue consultado si el procedimiento de salida es una especie de regularización masiva de migrantes irregulares, algo que fue rechazado durante la campaña de Kast.

    “No lo estamos haciendo. Lo que hacemos es que se cumpla la ley. La ley dice que puedes ingresar a Chile, cuando tú postulas desde fuera del país para reingresar al país. Lo que sí vamos a hacer es facilitar la salida, y estas personas que salgan y se acojan a este plan, van a tener un tratamiento distinto”, agregó Sauerbaum.

    Más sobre:Frank SauerbaumServicio Nacional de MigracionesPlan RetornoMigraciones

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