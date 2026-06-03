Parque Cerro Chena: el nuevo foco de tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu por su financiamiento

Ubicado en el sector sur-poniente de Santiago, el cerro Chena forma parte de las comunas de San Bernardo y Calera de Tango. Con una superficie de 1.188 hectáreas, es el segundo más grande de la Región Metropolitana.

Con este grado de importancia, un proyecto del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano busca implementar una serie de mejoras en el parque bajo el nombre Parque Metropolitano Sur Cerro Chena.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémicas y problemáticas. Esto debido a que el futuro del parque no está del todo claro.

Y es que al igual que como ocurre con las ciclovías, se ha generado una tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu, debido a que en ambos casos, la primera no contaría con los recursos previamente asignados para ambos proyectos.

Cabe recordar que, con respecto a las ciclovías, desde la Fundación Defendamos la Ciudad, el Movimiento Furiosos Ciclistas, la gobernación regional y desde el Congreso apuntan al Ministerio de Vivienda por estar incurriendo en una ilegalidad en la materia, al no cumplir con el tramo 3 de la Ciclovía Nueva Alameda Providencia 2022-2025, pese a tener un acuerdo firmado en enero de 2023 entre el Gobierno Regional Metropolitano, el Ministerio de Transportes, la Subdere y Providencia, Estación Central, Santiago y Lo Prado.

Imagen actual del Parque Cerro Chena.

En el caso del Parque Cerro Chena, el proyecto de modernización del cerro, el que comenzó sus obras en 2015, ya lleva un 90% de avance, por lo que está pronto a ser oficialmente inaugurado. La fecha programada es, eventualmente, en septiembre.

Considera 3,234,82 m² de superficie total edificable, correspondiente a un centro administrativo y operativo, equipamiento deportivo, paño de jardinería y áreas verdes, entre otros.

Pero desde la Gobernación Metropolitana denuncian que en este momento no cuentan con los recursos de financiamiento para la mantención del parque por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ni del Parque Metropolitano (Parquemet) , pese a compromisos previos ya acordados. Cabe recordar que este último es dependiente del Minvu.

En la Gobernación Metropolitana sostienen que los recursos para finalizar los trabajos ya están asegurados. El problema radica en la mantención posterior del recinto, lo que implica tener ciertos cuidados como mantener áreas verdes, realizar una labor de conservación, seguridad, áreas forestales, entre otros.

En el Gore explican que desde el Minvu no quieren hacerse cargo, aunque tienen la obligación de hacerlo, según un certificado de compromiso firmado en febrero de 2026 bajo la administración anterior, el que establece un costo de mantención, administración y operación de $480 millones mensuales.

Así lucía antes de los trabajos realizados.

Así, añaden que para su apertura es necesario realizar el traspaso a Parquemet, institución que comprometió formalmente su operación, mantención, administración y seguridad durante la etapa de formulación del proyecto mediante un “Certificado de Compromiso”, expedido en 2017, documento necesario para la aprobación del financiamiento del proyecto.

“A partir de marzo de 2026, con la nueva administración, no ha resultado posible continuar con el trabajo coordinado con Parquemet y el Minvu para la entrega del parque", denuncian desde la Gobernación Metropolitana.

Manuel Gallardo, administrador Regional del Gobierno de Santiago, señala que “durante la formulación del proyecto, Parquemet comprometió formalmente la operación, mantención, administración y seguridad del Parque Cerro Chena una vez terminadas las obras. Sin embargo, desde marzo de este año no ha sido posible continuar el trabajo conjunto, que veníamos desarrollando para coordinar su recepción y apertura”.

Consultado el Minvu ante esta situación, Natalia Aguilar, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señala que “nuestro objetivo es contar con más y mejores áreas verdes para la ciudadanía; sin embargo, este es un asunto que depende de la disponibilidad de recursos fiscales y cuya resolución excede las facultades de Parquemet, que ya está presente en 14 comunas de la Región Metropolitana con espacios públicos de excelencia, que es lo que demandan tanto los alcaldes como la ciudadanía”.

Imagen actual del Parque Cerro Chena.

“No obstante, para Parquemet administrar un nuevo parque como Cerro Chena implica un costo cercano a los $4.000 millones anuales y, lamentablemente, hoy no cuenta con esos recursos. Esta información fue entregada oportunamente a las autoridades correspondientes durante el año pasado e incluso estos antecedentes fueron alertados por la administración anterior y la ex directora de la Dipres”, añade Aguilar.

Esta última indica que “en el gobierno anterior Parquemet solicitó esos fondos en el marco de la discusión presupuestaria para este año. Sin embargo, la respuesta recibida fue que, debido a las restricciones fiscales existentes, el Ministerio de Hacienda no contempló un aumento de recursos en la glosa presupuestaria. Actualmente, Parquemet aún enfrenta un déficit de $2.500 millones para garantizar el adecuado mantenimiento de este parque”.

Así lucía antes el lugar.

Además, señalan desde el Gore, en oficio emitido el 29 de mayo de 2026, Parquemet señala que no financiará la conservación y seguridad del parque, debido a restricciones presupuestarias. Esto significa que la apertura del parque está en veremos, junto con la conservación y mantención de un recinto urbano cuya inversión total es de $50 mil millones.

Asimismo, en la gobernación reseñan que la respuesta de Parquemet es preocupante, porque incumple un compromiso institucional por parte del Minvu, y porque deja en abandono una obra fundamental para el desarrollo de la ciudad en la zona sur de Santiago. Además, el compromiso asumido por el servicio dependiente de Minvu, contaba con disponibilidad presupuestaria sancionada por la Dipres en oficios del año 2025.