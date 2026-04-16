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    Netflix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída

    Los papeles de la gigante del streaming retrocedían más de 8%, pese que a reportó resultados trimestrales mayores a los esperados.

    Por 
    Patricia San Juan
    Netfix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída. Mike Blake

    La gigante del streaming Netflix registró resultados mejores a los esperados en el primer trimestre, pero decepcionó al mercado con sus proyecciones a corto plazo lo que generó una reacción a la baja en sus acciones.

    Netflix informó además que su presidente y cofundador Reed Hastings dejará el directorio de la empresa tras 29 años, para dedicarse a la filantropía y sus intereses personales.

    La compañía registró ganancias por US$5.283 millones lo que representó un alza de 82,8% frente al primer trimestre de 2024, con lo que la utilidad por acción se ubicó en US$1,23 superando los US$0,79 estimados por los analistas. Los ingresos, en tanto, se elevaron 16% a US$12.300 millones, también sobre las proyecciones del mercado que apuntaban a una cifra de US$12.200 millones.

    Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, señaló que “Netflix superó en ingresos y beneficio en el primer trimestre, y el flujo de caja libre prácticamente duplicó las expectativas, sin embargo, las acciones cayeron un 8%. Esto se explica por el guidance, observamos que el margen operativo del segundo trimestre se sitúa en el 32,6% frente al 34,4% del consenso".

    Además la ganancia por acción prevista por la compañía para el segundo trimestre es de US$0,78 frente a los US$0,84 esperados por el mercado.

    MIKE BLAKE

    Menor rentabilidad

    Mieres sostuvo que “el mercado podría estar interpretando que la compañía va a priorizar gasto en contenido y en escalar su negocio publicitario a costa de rentabilidad a corto plazo. Cabe destacar que Netflix cotiza a múltiplos exigentes de valoración, por lo que cualquier señal de compresión de márgenes se castiga”.

    Así, indicó, “los números del trimestre fueron sólidos, pero lo que llevó a la primera reacción del mercado viene de descontar la expectativa de menor rentabilidad en los próximos meses”.

    Tras el reporte las acciones de Netflix descendían 8,31% en las operaciones posteriores al cierre en la Bolsa de Nueva York.

    Más sobre:Resultados de empresasNetflix

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