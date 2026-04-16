Megarreforma: Parisi recomendará al PDG rechazar proyecto y dice que meta de repatriación de capitales “es nada, muy pobre”

Franco Parisi criticó el timming del gobierno de anunciar baja de impuesto a empresas justo cuando suben las bencinas.

El economista y líder el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, no quedó nada contento con la Megarreforma del gobierno anunciada ayer por el presidente José Antonio Kast y advirtió que va a sugerir a su conglomerado rechazar el proyecto.

“Esa va a ser mi recomendación a los diputados (del PDG). Queremos que le vaya bien a Chile pero hagamos las cosas bien”, dijo Parisi en conversación con Radio 13C.

El excandidato presidencial sostuvo que hay un problema de timming y de conversaciones con la gente, que no se trata de una reunión de amigos y apuntó una de sus críticas a la medida que busca repatriar capitales unos $ 300.000 millones.

“Eso es nada, es una meta realmente pobre. Yo esperaba que me dijeran unos US$ 2.000 o US$ 2.500 millones…US$ 1.000 millones ¿pero US$ 300 millones? Te alcanza solo para la reconstrucción de El Olivar, Ñuble y el Biobio”, afirmó.

Parisi criticó también el anuncio de recortar el impuesto corporativo justo cuando las bencinas llegan a niveles históricos a nivel local.

“Eso no se hace. Yo espera que dijera “y mañana congelo el precio de las gasolinas por tres meses”. Uf, un poco de alivio”, comentó el economista.