Megarreforma: Parisi recomendará al PDG rechazar proyecto y dice que meta de repatriación de capitales “es nada, muy pobre”
"Yo esperaba que me dijeran unos US$ 2.000 o US$ 2.500 millones", dijo el economista y excandidato presidencial.
El economista y líder el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, no quedó nada contento con la Megarreforma del gobierno anunciada ayer por el presidente José Antonio Kast y advirtió que va a sugerir a su conglomerado rechazar el proyecto.
“Esa va a ser mi recomendación a los diputados (del PDG). Queremos que le vaya bien a Chile pero hagamos las cosas bien”, dijo Parisi en conversación con Radio 13C.
El excandidato presidencial sostuvo que hay un problema de timming y de conversaciones con la gente, que no se trata de una reunión de amigos y apuntó una de sus críticas a la medida que busca repatriar capitales unos $ 300.000 millones.
“Eso es nada, es una meta realmente pobre. Yo esperaba que me dijeran unos US$ 2.000 o US$ 2.500 millones…US$ 1.000 millones ¿pero US$ 300 millones? Te alcanza solo para la reconstrucción de El Olivar, Ñuble y el Biobio”, afirmó.
Parisi criticó también el anuncio de recortar el impuesto corporativo justo cuando las bencinas llegan a niveles históricos a nivel local.
“Eso no se hace. Yo espera que dijera “y mañana congelo el precio de las gasolinas por tres meses”. Uf, un poco de alivio”, comentó el economista.
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