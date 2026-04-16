Megarreforma de Kast incluye moratoria de cuatro años al ingreso de nuevas instituciones educacionales a la gratuidad

Una de las medidas que no fue mencionada en la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, pero que sí figura en la minuta oficial del “Plan de Reconstrucción Nacional”, es la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de gratuidad.

La medida no fue explicitada por Kast durante su mensaje televisado de este miércoles, donde el Mandatario abordó el plan en términos generales, poniendo el foco en la reactivación económica, la inversión y la reconstrucción tras los incendios, sin hacer referencia directa a cambios en educación superior.

Según el documento, la decisión se justifica por el crecimiento sostenido del gasto público asociado a esta política.

“En 2025 se destinaron más de 2,2 billones de pesos con este fin, 250 mil millones más que el año 2024, y se espera que esto continúe creciendo”, señala la minuta del proyecto.

A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo propone suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, regulado por la Ley N° 21.091.

En la práctica, la moratoria no implica modificaciones para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que actualmente ya forman parte del sistema, pero sí congela la posibilidad de que nuevos planteles accedan al beneficio durante el período establecido.