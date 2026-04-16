Gobierno modifica parámetros del Mepco y bencinas suben menos de lo esperado

Se esperaba un alza en el precio de los combustibles. Y así fue, pero menos de los $37 que se esperaba. La Enap informó que el precio de la bencina de 93 octanos subirá $20, mientras que la de 97 octanos lo hará en $22,3 por litro, así la gasolina de 95 octanos, que es el valor promedio de ambas, se incrementará en $21,3 por litro. En tanto, el precio del diésel anotará un alza de $36,4 por litro.

De acuerdo a los datos del sitio bencinaenlinea de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la actualidad el precio promedio de la bencinas en la Región Metropolitana es el siguiente: 93 octanos $1.537 por litro, 95 octanos $1.589 por litro, 97 octanos$1.643 por litro, mientras que el valor del diésel es de $1.510 por litro.

Así, con el nuevo ajuste, a contar de este jueves los precios de referencia serían los siguientes: en el caso de la gasolina de 93 octanos unos $1.557 por litro, 95 octanos unos $1.610 por litro y la de 97 octanos $1.665 por litro. El diésel, por su parte, llegará a unos $1.546 por litro.

El aumento se vio amortiguado por la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el que de no haber estado operando habría implicado un incremento mucho mayor, según explicó esta mañana el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

De acuerdo al economista de Hermann Consultores, Jorge Hermann, el gobierno modificó los parámetros para ponderar en mayor grado los precios futuros y no tanto los pasados. De esa manera generó una contención de los precios.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, señala que “para la semana del 7 de mayo estimamos una caída del precio mayorista. Explicado en un tipo de cambio más apreciado respecto a lo observado durante marzo y principios de abril”.

En última fijación de precios de las bencinas, del 26 de marzo, el gobierno decidió neutralizar la operación del Mepco lo cual se tradujo en un alza histórica de $372,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de $391,5por litro para la de 97 octanos y de $580,3 por litro en el caso del diésel.