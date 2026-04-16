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    Ministro Alvarado explica alcances de la megarreforma de Kast y asegura que “ningún beneficio social se va a recortar”

    El titular de Interior desmenuzó el llamado "Plan de Reconstrucción Nacional", que fue informado en detalle por el Presidente José Antonio Kast este miércoles en cadena nacional.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El ministro del Interior, Claudio Alvarado. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Luego de que el Presidente José Antonio Kast diera a conocer este miércoles los principales lineamientos de su “Plan de Reconstrucción Nacional”, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a explicar en detalle algunas de las medidas incluidas en la iniciativa que ingresará al Congreso en los próximos días.

    Uno de los principales anuncios, dentro de la batería de medidas, es la rebaja de impuestos a las empresas. Ante esto, en declaraciones a Mega, el ministro Alvarado relevó que “durante más de una década este país ha ido subiendo sus tasa de impuesto y lo único que hemos escuchado es que el empleo se destruye, la economía no crece, el país se endeuda y tiene un déficit fiscal. En ese escenario, obviamente es muy difícil para toda familia poder sustituir y poder progresar”.

    Agregó que “cuando la receta ha sido equivocada, algún día tenemos que ir con un cambio de dirección, que es bajar las tasas de impuestos para que las empresas sean más competitivas y de esa manera tengan interés en invertir, en generar desarrollo, progreso y más empleo”.

    Al respecto, sostuvo que esperan al fin de su gobierno dejar la tasa de desocupación -que actualmente supera el 8%- en orden del 6,5%. "

    En este marco, Alvarado fue requerido por las medidas compensatorias que adoptará el gobierno para no dejar al Fisco sin recursos debido a la reducción impositiva

    En este sentido, indicó que “el primer año es obvio que si no hay compensación de impuestos (el monto) baje, pero después la proyección de crecimiento hace que eso se recupere”. “Además, el neteo puede venir por otra vía, como reducción de gastos, porque hay muchos bolsones de gastos innecesarios en un gobierno. Nosotros estamos haciendo un ajuste este año de 3 mil millones de dólares, por lo tanto vamos a dejar de gastar no en beneficios sociales, sino en plata mal gastada, en consecuencia por ahí empezamos a compensar y a netear”, manifestó.

    “Absolutamente ningún beneficio social se va a recortar, porque estas son medidas de mediano y largo plazo, en donde queremos reconstruir la arquitectura impositiva de nuestro país para que volvamos a crecer”, reiteró el secretario de Estado.

    Respecto de la excención transitoria del IVA a viviendas nuevas, el titular de Interior indicó que esta medida busca “dinamizar la venta de viviendas nuevas que hoy día está paralizada. Opera desde el momento en que el proyecto se ingrese al Congreso (...) Se modifican los contratos, se deja una cláusula especial y aprobado el proyecto se le devuelve ese IVA”, explicó.

    Asimismo, abordó la exención del pago de contribuciones a las primeras viviendas de los mayores de 65 años. En este punto, indicó que se deberá compenzar a los municipios por la pérdida de ingresos, lo que “se va a establecer a través de las leyes de Presupuesto en una glosa especial, en donde el menor ingreso que se tenga por no percibir esas contribuciones se reponga al Fondo Común Municipal y ningún municipio se va a ver afectado en sus ingresos”.

    Tras esto, defendió la propuesta, señalando que “este beneficio no está pensado desde el punto de vista de quien tiene más y quien tiene menos. Los que tienen menos están exentos de contribuciones, aquellos que teóricamente tienen más en ese grupo hay familias de mucho esfuerzo, profesores, empleados administrativo, que durante muchos años hicieron un esfuerzo, ahorran, se endeudaron para tener su vivienda”.

    “Yo no veo que sea una medida entre los más ricos versus los pobres, lo veo con la medida de darle una satisfacción a personas que han tenido toda una vida de trabajo”, cerró el ministro Alvarado.

    Más sobre:GobiernoClaudio AlvaradoInteriormegarreformaPlan de Reconstrucción Nacional

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