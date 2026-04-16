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    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    El ex rostro fuerte de CHV llegará finalmente a la red privada, donde también ejecutará funciones de ejecutivo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Nueva etapa para Julio César Rodríguez y, en rigor, también para el canal Mega. El periodista y rostro televisivo fue confirmado como nuevo fichaje de la compañía Megamedia, en una incorporación que va más allá de la conducción en pantalla.

    El comunicador -que dejó CHV en marzo y en donde también cumplía el rol de director de programación- asumirá no solo como conductor de programas, sino también como Director Creativo de diversos proyectos multiplataforma, marcando un rol estratégico dentro de la señal.

    De alguna forma, ejecutará una faena similar a la cumplida en CHV, donde encabezó espacios como Contigo en la Mañana y Gran Hermano, además de desempeñarse en un cargo ejecutivo tras las cámaras.

    Desde Mega dicen: “Regresa a nuestra señal, después de haber sido parte de Mucho Gusto y Mira quien habla. Además, en sus más de 25 años de trayectoria suma en su carrera una amplia trayectoria en radio y contenidos digitales”.

    Más sobre:Julio César RodríguezMegaMagazineMagazine culto

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