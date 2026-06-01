José Antonio Valenzuela, nuevo director de Pivotes: “El gobierno está al debe en mostrar qué viene después de esta gran reforma”

El abogado José Antonio Valenzuela asumió recientemente como nuevo director de Pivotes, centro de incidencia pública que ha buscado aportar al debate en el marco del gobierno de José Antonio Kast.

Desde esa mirada hace un llamado a generar reformas de largo plazo ante desafíos ligados a la modernización del Estado y a la permisología.

¿Cuál es el balance de estos meses de gobierno?

Este es un gobierno con el desafío de hacerse cargo de una emergencia en tres ámbitos: seguridad, migración y el área económica. Le ha costado un poco encontrar el tono en los dos primeros meses y ha tenido en cambio una forma, un foco y una nitidez en su mensaje mucho más claro en materia económica. Y evidentemente tiene un desafío de ponerse al día en las dos áreas donde está al debe y de mostrar qué viene después de esta gran reforma -que espero se logre aprobar-, qué viene en materia económica para realmente generar ese optimismo de que se puede volver a crecer.

Al gobierno se le critica que su megarreforma es una especie de cheque en blanco y que se debe confiar que cumplirá con el crecimiento que promete.

Es posible, hay buenos indicios de que esta reforma que se está tramitando puede generar y mover la aguja en materia de inversión. Y para recuperar el crecimiento es fundamental que podamos volver a ser atractivos para la inversión. Pero también tenemos que entender que no es suficiente. Recuperar la inversión nos va a permitir romper una trayectoria de mediocridad. Pero luego necesitamos acometer reformas estructurales importantes, para lo que se requiere energía política, gastar capital político, y espero que esa disposición esté. La cuenta pública va a ser un muy buen primer test para ver cuál es la ambición para romper esa mediocridad económica.

¿Por qué dice que echa de menos reformas de mediano a largo plazo?

Este gobierno no lleva ni tres meses y decidieron poner como prioridad la inversión. Yo lo puedo entender, me parece que es un desafío importante y urgente, pero es fundamental que el plan y que la visión de este gobierno en materia de crecimiento económico no se agote en la inversión. Ahí uno ha echado de menos una propuesta laboral contundente, una propuesta en materia de educación y formación de capital humano, de productividad, y una que dudo que vaya a estar que es de capacidad estatal y un Estado más eficiente, porque eso también es fundamental para volver a crecer. No todo es el sector privado y el mundo empresarial, también se necesitan instituciones públicas que funcionen y ahí todavía falta un foco que le tome el peso a la relevancia de esa parte. En materia de inversión ha sido audaz y valiente, yo creo que todavía esperamos esa audacia y esa valentía en otro tipo de reformas que son más costosas políticamente y muchas veces al sector que representa este gobierno no le gustan las instituciones del Estado.

En seguridad se critica que el gobierno no aterrizó con un plan hecho.

El sector político que representa Kast estaba muy bien preparado para las elecciones y lo hicieron de muy buena forma, ganaron con holgura y eso refleja que algo se hizo bien. Pero estaban menos preparados para gobernar de lo que estaban para ganar elecciones, y eso se ha visto reflejado en algunas dificultades de instalar una agenda de temas que uno habría esperado fueran primordiales y ágiles para hacerlo, como seguridad e inmigración.

Otros dicen que el gobierno ha pecado de entregarle mucho al sector privado, lo que impacta socialmente.

Todavía falta un trámite constitucional (de la megarreforma). La mitad de la tramitación de este proyecto está todavía pendiente y yo espero que en el Senado se puedan discutir varias de las normas con mucha más profundidad de lo que vimos en la Cámara de Diputados. La Cámara Baja ha dejado de ser un lugar donde se puede discutir con altura de miras.

¿Qué oportunidad representa la cuenta pública?

Apuntalar ciertas materias que han estado al debe y que se reflejan en el cambio de gabinete que se hizo de forma oportuna. Y por otro lado para agregar elementos adicionales al Chile postreforma. En materia económica lo que la ciudadanía está esperando es un horizonte que permita mirar el futuro con optimismo, y para eso necesitamos saber qué viene después de la reforma. Y ahí espero no se agote la energía reformista de este gobierno, la audacia y la valentía, y que veamos reformas en otros ámbitos que son tan importantes como la inversión, como son el trabajo, cómo generamos empleo, las instituciones públicas, la educación, todas materias muy importantes también para el mismo objetivo de volver a crecer.

Ustedes han promovido medidas respecto de la permisología.

Publicamos junto a Horizontal un análisis respecto de la dimensión de permisología, y lo que decimos ahí es que es un buen proyecto, que apunta de forma correcta y que puede generar certezas y menores plazos para atraer inversión. Pero que algunas de sus normas, sobre todo las más ambiciosas, podrían beneficiarse de ajustes en el diseño que, sin desvirtuar la lógica que hay detrás, vayan mitigando algunos de los riesgos que tiene.