El terminal frigorífico que ahora es de una empresa de parabrisas: Feria de Osorno vende propiedad en Santiago en $ 1.500 millones

La Feria de Osorno S.A. es una de las principales empresas chilenas de remate y faenamiento de carne de bovino. En 2024 registró ingresos por $ 318.292 millones y reportó ganancias por $ 7.801 millones, casi el doble que en 2024. Tiene 1.220 trabajadores.

Pero parte de sus ganancias del año pasado provinieron de una operación extraordinaria: la venta de una propiedad que tenían desde hace décadas en la Región Metropolitana: un terminal frigorífico en Estación Central, donde hace años llegaba la carne en vara para ser distribuida a sus clientes de la capital, principalmente carnicerías.

La empresa, controlada por las familias lideradas por Carlos Alberto Délano, con el 31,56%, y los herederos de Marco Cariola, con otro 31,56%, vendió en agosto de 2025 la propiedad ubicada en calle San Borja 757, en un precio de 4.000 UF, unos $ 1.573 millones al valor de entonces.

Según los balances de la empresa, el valor libro de la propiedad ascendía a $ 417 millones, por lo que la operación generó una utilidad de $ 1.155 millones, reportó la empresa, que tiene otras propiedades mantenidas a la venta, valoradas en $ 302 millones, en Puerto Varas y Rio Bueno. En los registros del Servicio de Impuestos Internos, la propiedad tiene un avalúo fiscal de $ 1.197 millones.

Según una transferencia anterior, de 1997, la propiedad tenía en total casi 4 mil metros cuadrados. El comprador fue la sociedad Comercial e Inversiones Lea Loa S.A., dueña de una de las mayores empresas de parabrisas locales. Su página web, describe así a Parabrisas Loa: “Es la cadena comercial más importante del país en la venta y servicios de todo tipo de cristales curvos y planos para el parque automotriz, maquinaria pesada de la gran minería y la construcción, con prestación de servicio de instalaciones profesionales”.

La compañía, domiciliada en Antofagasta, fue fundada en 1984 en Calama por Eleodoro Espinoza Lobos, está presente en 11 ciudades entre Iquique y Temuco, y un proyecto para llegar a Puerto Montt. Su sucursal en Santiago está en San Francisco de Borja 343. A pocas cuadras de su nueva propiedad: un terreno que antes fue un frigorífico.