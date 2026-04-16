Ministra Ximena Rincón por ley miscelánea: “Los proyectos son perfectibles para ser cada vez mejores”

Una apertura a “mejoras” al Proyecto de Reconstrucción Nacional planteó la ministra de Energía, Ximena Rincón, al ser consultada por el apoyo que el Ejecutivo debe conseguir en el Congreso para lograr aprobar su ley miscelánea.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -y entrevistada por Julio Nahuelhual y Rodrigo Álvarez-, la secretaria de Estado, además, ahondó en la deuda “heredada” que el gobierno acarrea con las distribuidoras eléctricas.

¿Qué opina de las críticas de la oposición al Plan de Reconstrucción Nacional tras su anuncio en cadena nacional?, ¿qué expectativa tiene de su ingreso?

Espero que el ánimo de todos estén en la línea de entender que tenemos desafíos como país, que tenemos que enfrentarlos y que tenemos que lograr que el país vuelva a crecer, a desarrollarse, que logremos traer inversión, que se generen empleos de calidad, que esto llegue a las personas. Cuando no somos capaces de generar inversión tenemos problemas, por ejemplo en la falta de electricidad o que ésta no sea segura. Un proyecto que demora años en salir adelante, como el proyecto de Kimal-Lo Aguirre, hace que las líneas de conexión y de transmisión no sean todo lo robustas y presentes que demandan las ciudades o los sectores rurales. Muchas veces las compañías de electricidad no dan factibilidad técnica porque no tienen capacidad para lograr llegar a más territorios. Entonces es relevante lograr inversión y que existan proyectos que vayan a dar respuesta a los temas que le importan a la ciudadanía.

La oposición pone dos lomos de toro: que no vaya en un solo paquete y que incluya la rebaja al impuesto corporativo. ¿Qué responde a eso?

Siempre nos hemos querido comparar con los países de la OCDE porque tienen desarrollo y altos estándares y en esos países la carga impositiva es bastante menor a la que tenemos. En la OCDE es de 22% y en Chile es de 27%. Le pediría a todos que fijemos el punto donde queremos llegar. En materia impositiva estamos muy lejos. En materia de inversión ésta ha decaído de forma importante, desde que se impulsaron ciertas reformas. ¿Sirvieron o no? Si no lo hicieron, hagamos las rectificaciones que ayuden a responder las demandas de la ciudadanía.

¿Usted apoya que el impuesto de primera categoría a empresas tenga algún grado de compensación o de gradualidad?, ¿cree que el gobierno podría conseguir mayores apoyos con una vía como esa?

El tema lo lleva Hacienda, nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea necesario. Si este proyecto sale adelante vamos a poder ser mucho más eficaces en dar respuesta a los ámbitos que el Ministerio de Energía ve. Nos gustaría que se logre la unanimidad, pero hay que ser claros que el ejercicio de la democracia es lograr la más amplia mayoría posible. Vale decir, si el proyecto necesita hacer ajustes para ser un mejor proyecto, yo creo que todas las concesiones son necesarias, pero si esos ajustes lo que hacen es desvirtuar el proyecto y que no logre su objetivo, la verdad no sé si tiene sentido.

¿A qué tipo de concesiones estarían abiertos?

No sé qué peticiones que haría la oposición. Mientras no se pongan sobre la mesa, es difícil hablar en abstracto. Espero que los líderes de los partidos y los parlamentarios (de oposición) puedan señalar qué cosas no les gustan, por qué no les gustan y qué cambios le harían y ahí poder construir un acuerdo que cumpla con el objetivo que el gobierno se ha trazado con esta iniciativa, que es que el país vuelva a pararse y a avanzar.

Entonces usted abre la puerta a ciertas concesiones pero que el proyecto no se desvirtúe...

Más que concesiones... a mí no me gusta la palabra y creo que uno no tiene que conceder nada

Esa es la palabra que usted utilizó

Quiero precisarlo. Más que concesiones, lo que debiéramos hacer siempre es qué mejoras estamos dispuestos a hacer, porque los proyectos de ley son perfectibles para ser cada vez mejores. Más que qué concesiones, la pregunta es qué mejoras estamos dispuestos a hacer.

Hay puntos en la iniciativa del gobierno que tienen que ver con proyectos eléctricos, que son de largo plazo. En el tema de la invariabilidad tributaria a 25 años, que se parece un poco al DLR-600 antiguo, ¿cómo se impediría que futuros gobiernos quieran subir los impuestos a proyectos eléctricos en el futuro?

Creo que la mejor época de nuestro país, por lejos, fue cuando construíamos grandes acuerdos que daban certeza, que se pensaban a largo plazo y que permitieron que Chile derrotara a la extrema pobreza o la bajara a límites muy bajos. Por lo tanto, es importante dar certeza y estabilidad en materia regulatoria y tributaria, de tal manera que no sólo extranjeros sino que también chilenos inviertan en el país. (...) Hoy en Chile tenemos una cantidad de generación eléctrica que perdemos porque no hay adecuada posibilidad de transmisión y todavía no tenemos la cantidad de almacenamiento que quisiéramos. Necesitamos que vengan a invertir en Chile, que se queden en Chile. Si hubiésemos sido más rápidos, por ejemplo, en la electromovilidad, hoy el precio de los combustibles no nos pegaría tan fuertes. Si hubiésemos tenido proyectos de transmisión en ejecución o inaugurados, el tema de los cortes de energía en regiones como la del Maule o la del Ñuble no serían tema. Claro que queremos dar certeza y que logremos traer dineros, capitales nacionales o extranjeros, que se fueron en una proporción importante en el país. Hoy día, por falta de factibilidad técnica, de conexión, hay megaproyectos de infraestructura hospitalaria que no tienen asegurada su conectividad en materia de luz. Eso me parece gravísimo.

Prórroga en alza de las cuentas de la luz

Se prorrogó el alza de las cuentas de la luz de abril y sabemos que están trabajando en diferentes fórmulas para que tampoco haya un alza en julio. ¿Es posible que no suban durante este 2026?

Estamos trabajando en el tema del arrastre de la deuda que tenía que haber subido, tal como lo había dejado el gobierno anterior. Quiero agradecer a todos los parlamentarios de ambas comisiones de Minería y Energía por el trabajo que estamos haciendo para lograr una modificación legal que nos permita resolver este tema, que es heredado. Estamos resolviendo una fórmula que va a tener un trámite legislativo. El otro tema tiene que ver con el Precio Nudo Promedio (PNP), que tiene que aplicarse ahora por normativa y que lo ve la Comisión Nacional de Energía. Vamos a tener anuncios de la CNE a más tardar el viernes respecto de un tema en particular, que tiene que ver además con el tema de inversión e infraestructura.

De todas formas, hay otras variables como el tema de las generadoras y la distribución. ¿Cómo influye eso y qué significa en términos exactos para que las tarifas eléctricas suban o no?

Hay tres componentes generales: la generación, que se lleva el fuerte del monto, la transmisión y la distribución. Ese es un tema que tiene que ver con el PNP y está regulado, insisto, no depende de la voluntad política del gobierno y lo ve la CNE. Sobre la deuda con las distribuidoras, escuchamos a los parlamentarios y se postergó el alza del 1 de abril.

¿Se va a ampliar el plazo del subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables?

El problema es que la última cuota del subsidio de la otra deuda termina ahora.

¿Y ese plazo se va a ampliar, hay recursos para eso?

No, porque eso se termina de pagar ahora. El subsidio termina ahora y lo que estamos viendo es qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distribuidoras. (...) En los caminos de solución no está el tema del subsidio porque queremos encontrar una fórmula que nos permita resolver este tema.