Kast presenta detalles de su megarreforma en cadena nacional y pide al Congreso tramitarla con urgencia

A las 21.00 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast hizo su debut en cadena nacional para presentar el denominado “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, la reforma estructural con la que busca marcar el inicio de su administración.

La intervención fue el punto cúlmine de una jornada que el Mandatario destinó casi por completo a afinar su mensaje. Aunque durante la mañana encabezó actividades en la Región de Valparaíso -tras haber recibido la noche anterior en Cerro Castillo a los partidos del oficialismo y, durante la mañana, a parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL)-, por la tarde se concentró en los últimos detalles de la alocución.

El proyecto, que contempla más de 40 medidas, aborda materias que van desde ajustes tributarios y cambios en permisología hasta un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por incendios forestales. Su eje central, sin embargo, es la reducción del impuesto corporativo desde el 27% al 23% , una propuesta que ha concentrado las principales resistencias en la oposición.

En su discurso, Kast salió al paso de esas críticas sin aludir directamente a sus detractores. “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos”, afirmó.

El Mandatario abrió su mensaje con un balance de su primer mes de gestión, en una suerte de antesala de cuenta pública. “Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos, que van a cambiarle la vida a millones de chilenos”, aseguró.

Ahí repasó el estado en que recibió el país, señalando que “(recibimos un Estado) gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi veinte años. No lo decimos para echarle la culpa a nadie, lo decimos para que los chilenos entiendan por qué este gobierno tiene que actuar con urgencia y no puede darse el lujo de malas reformas que sigan asumiendo compromisos que luego no se van a cumplir".

Sin embargo, sí aludió a la anterior administración del Presidente Gabriel Boric, al referirse a la idea de subir los impuestos a las empresas: “El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente”.

Kast relevó los avances iniciales de su administración. “Estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste en los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria”, sostuvo.

El foco, sin embargo, estuvo puesto en la reactivación económica. “Vamos a romper con el estancamiento. Vamos a romper con la cesantía estructural”, enfatizó, antes de entrar en el detalle del proyecto, al que definió como una herramienta clave para retomar el crecimiento.

En esa línea, el Presidente delineó los cinco ejes de la iniciativa legislativa, que incluyen incentivos a la inversión, simplificación regulatoria, apoyo al empleo, medidas de reconstrucción y ajustes fiscales.

Entre las iniciativas más emblemáticas de su campaña, anunció el compromiso de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años . “Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con ese compromiso, compensando además su impacto en el Fondo Común Municipal”, explicó.

Aunque no fue mencionado en el discurso del Presidente, el proyecto también considera ajustes al sistema de gratuidad en la educación superior. La iniciativa propone establecer una moratoria de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones al régimen, en medio del sostenido aumento del gasto en el financiamiento de la educación superior y del desfase entre lo proyectado.

Así, el ajuste a la gratuidad no incluye un límite de edad para acceder al beneficio, como sí se había planteado originalmente, lo que había desatado críticas incluso de su propio sector, desde donde le pidieron echar pie atrás en la medida, lo que finalmente concretó.

Asimismo, relevó la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, apuntando a reactivar el sector construcción. Según dijo, esta medida, junto a otras del paquete, permitiría recuperar hasta 180 mil empleos de mano de obra. Entre ellas, la invariabilidad tributaria por 25 años para las grandes inversiones.

En el tramo final de su discurso, Kast hizo un llamado directo al Congreso a acelerar la tramitación de la iniciativa. “Este proyecto no pide que todos piensen igual. Pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear (...). Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa”, señaló.

Y agregó: “Aquí no compiten la derecha y el centro, ni el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento”.

El Presidente cerró proyectando metas económicas para su administración: reducir la tasa de desempleo a 6,5% al 2030 , alcanzar un crecimiento anual cercano al 4% y lograr equilibrio fiscal estructural.

Tras la cadena nacional, en tanto, el gobierno activó un despliegue comunicacional en los noticieros centrales encabezado por los ministros del Interior y la Secretaría General de la Presidencia -Claudio Alvarado y José García, respectivamente-, quienes tendrán la tarea de explicar en detalle los alcances de la reforma y ordenar su defensa en el debate político que se abrirá en el Congreso.