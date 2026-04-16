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    Política

    Exsenadora Isabel Allende visita Parlamento de Cataluña y su presidente la califica como una “persona excepcional”

    El líder de la cámara -donde fue aplaudida de pie- recordó una frase de su padre: "Señora Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    8 ABRIL 2025 ULTIMO DISCURSO DE LA SENADORA ISABEL ALLENDE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La exsenadora socialista, Isabel Allende, visitó este jueves el Parlamento de Cataluña donde fue aplaudida de pie por los miembros de la instancia.

    En su visita a España, la socialista -quien en abril de 2025, fue destituida debido a una infracción constitucional por participar en la fallida compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende, con el Estado- estuvo en cámara catalana donde su presidente, Josep Rull, calificó como un “honor” su presencia.

    Allende, quien además de ser expresidenta del Senado chileno, es presidenta de honor de la Internacional Socialista, y fundadora de la Fundación Salvador Allende, participará entre mañana viernes y el sábado en la Global Progressive Mobilisation, un foro que reunirá en Barcelona a diversos líderes progresistas internacionales.

    “Hay momentos en los que este Parlament es honrado con la presencia de personas excepcionales. Es un honor tenerla aquí”, señaló Rull, quien evocó las palabras de su padre Salvador Allende durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet en el que murió: “Señora Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”.

    Luego el propio presidente de la cámara recibió a la exsenadora en el despacho de audiencias, junto con el resto de miembros de la Mesa del Parlament.

    Más sobre:Isabel AllendeCataluñaSalvador Allende

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