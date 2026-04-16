Gobierno de Santiago firma convenios con municipios asociados en AMUR y ACHM para acompañar a víctimas de delitos violentos

El Gobierno de la Región Metropolitana firmó un convenio con 35 municipios que forman parte de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en el marco del programa Estamos Contigo, que entrega apoyo psicológico, social y jurídico a víctimas de delitos violentos.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, lanzó en marzo de este año la iniciativa, con una cobertura estimada de más de 57 mil personas en 35 comunas de la RM, incluyendo 14 rurales.

Para fortalecer el despliegue en terreno y facilitar la atención oportuna de las víctimas, es que el Gobierno de Santiago firmó esta semana dos convenios de colaboración con la AMUR y la ACHM.

“Por mucho tiempo, las víctimas de delitos violentos han tenido que hacer un peregrinaje para que alguien las apoye, escuche y defienda. Eso termina con el programa Estamos Contigo. Vamos a trabajar junto a 35 municipios de la región para entregar en terreno una atención digna y humana, ya sea en zonas rurales de difícil acceso o en centros urbanos con alta población”, sostuvo Orrego.

El miércoles 15 de abril se firmó el convenio de colaboración con AMUR en la comuna de Padre Hurtado, dando inicio al “Encuentro Regional por la Seguridad Rural”. Según indicaron desde el Gobierno Regional, esta alianza “permitirá subsanar uno de los mayores obstáculos en la atención a víctimas en zonas rurales, que es la distancia entre la persona afectada y los centros de atención, ya que el programa se desplegará directamente en el terreno”.

El alcalde de Paine y presidente de AMUR, Cristian Contreras, destacó que “la lejanía y la distancia en los recorridos, muchas veces, invisibilizan los delitos. Sin embargo, este convenio permitirá que nuestros vecinos, de las 14 comunas rurales beneficiadas, puedan sentirse más acompañados. De esta manera, la seguridad también se escribe y se mira desde el mundo rural”.

El programa operará mediante 17 equipos móviles interdisciplinarios, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y técnicos jurídicos, que brindarán acompañamiento desde los primeros momentos posteriores al delito, incluyendo contención psicosocial, asesoría jurídica, orientación social, coordinación institucional y seguimiento de casos.

Para brindar una atención coordinada, evitar la revictimización y asegurar que las triadas cumplan su trabajo de manera oportuna, es que el jueves 16 de abril se firmó el segundo convenio de colaboración, ahora con la ACHM en el Palacio del Gobierno Regional. La actividad contó con la presencia del alcalde de Zapallar y presidente de la entidad, Gustavo Alessandri, además de los alcaldes de Papudo, Cerrillos, San Ramón y Padre Hurtado.

Programa “Estamos Contigo”

“Estamos Contigo” contempla una inversión total de $6.561.902.109 y tendrá una duración de 36 meses, con atención directa a víctimas desde junio. La iniciativa considera un enfoque territorial, priorizando comunas que actualmente no cuentan con dispositivos especializados de apoyo.

El programa priorizará la atención de víctimas, familias y comunidades afectadas por homicidios, robos con violencia o intimidación y lesiones graves, como portonazos, encerronas, robos con golpizas y otros delitos violentos que generan alto impacto en los barrios.

Además de la atención individual, la iniciativa contempla intervención comunitaria especializada para mitigar la victimización social y fortalecer la recuperación de los territorios afectados, mediante 70 talleres comunitarios, que comenzarán en mayo.

Entre los aliados estratégicos del programa se encuentran la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios Rurales, la Asociación de Municipios de Seguridad Comunitaria, el Ministerio Público y la Corporación de Asistencia Judicial, con quienes se coordinará la derivación temprana y la atención integral de las víctimas.