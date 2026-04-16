“No aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías”: alcaldes de oposición llaman a votar en contra de megarreforma de Kast

Un grupo de alcaldes de oposición emitió una declaración conjunta para abordar la cadena nacional realizada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, donde apuntaron que sintieron “sorpresa y decepción” ante los temas expuestos en ella porque “no aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías”.

En la noche del miércoles, el Mandatario se dirigió al país para presentar el proyecto denominado Plan de Reconstrucción Nacional, donde detalló los ejes que estarán dentro de las más de 40 medidas que presentará el Ejecutivo.

En ese contexto, más de 50 jefes comunales, entre los que figuran Tomás Vodanovic (Maipú), Felipe Muñoz (Estación Central), Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Miguel Concha (Peñalolén), Karina Delfino (Quinta Normal) y Fares Jadue (Recoleta), firmaron una declaración donde exponen cuatro puntos. En el primero señalan que la serie de anuncios “ no aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías, y opta por proteger el bolsillo de quienes más tienen ”.

En esa línea, plantearon que sintieron “sorpresa y decepción” ante los temas abordados por el Presidente Kast, “los cuales están completamente desconectados de la actualidad de Chile”.

“Esta administración opta por dar beneficios tributarios a grandes empresas y familias de mayores recursos, en lugar de anunciar apoyos directos que alivien el bolsillo de millones de familias que se han visto afectadas por el aumento del costo de la vida. Cuando hay que proteger a los que menos tienen, el gobierno opta por el camino contrario”, apuntaron.

En un siguiente punto, explicaron que como municipios tenían “grandes expectativas” en la agenda de Seguridad, pero pese a ello manifiestan “decepción al no ver ningún anuncio ni medida al respecto”.

Asimismo, los jefes comunales indicaron que la propuesta de reducir gradualmente el impuesto corporativo de 27% a 23%, es una medida que estará “beneficiando a las grandes empresas y disminuyendo la recaudación fiscal”, y añaden que no entienden “cómo disminuir la recaudación en favor de los grandes grupos económicos puede ayudar en ese objetivo”.

Por otra parte, respecto a las contribuciones y las medidas en torno a ello, los alcaldes indicaron que están dispuestos a revisar la correcta y justa implementación de esta política; precisan que “ la medida propuesta por el Gobierno está lejos de ayudar a la clase media , sino que solo beneficia únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $2.000.000 y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $200 millones”.

“Esta medida es un retroceso en materia de justicia social y territorial que va en la dirección opuesta a lo que el país necesita. Hoy el Fondo Común Municipal corre riesgo, y si bien el Gobierno anuncia la compensación, no se establecen los mecanismos claros de retribución. Ni menos se nos ha invitado a ser parte de esa conversación”, añadieron.

Finalmente, los alcaldes hicieron un llamado a rechazar esta reforma que calificaron como “tributaria indirecta”, ya que no ha existido conversación con los municipios al respecto.

“Los municipios enfrentan diariamente las necesidades más urgentes de las y los chilenos. Chile necesita crecer con justicia y cohesión social, priorizando a una mayoría significativa de familias chilenas que difícilmente llegan a fin de mes, y que necesitan mayor seguridad en todas sus expresiones. Y no anuncios pensados en proteger únicamente a quienes más tienen”, sentenciaron.

Los alcaldes y alcaldesas firmantes

Son 60 jefes comunales quienes firmaron la declaración pública respecto a la cadena nacional. La lista completa es: