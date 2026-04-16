SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Trump informó a través de sus redes sociales de que la tregua comenzará este mismo jueves.

    Por 
    Europa Press
    Edificios destrozados tras los ataques perpetrados por Israel en Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/SOPA Images.

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este jueves el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un alto el fuego de diez días acordado entre Líbano e Israel.

    “Acabo de hablar con el secretario general y me ha dicho que acoge con satisfacción las medidas que puedan poner fin a las hostilidades y al sufrimiento a ambos lados de la Línea Azul”, ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

    En este sentido, ha afirmado que “Naciones Unidas, a través de sus misiones políticas y de mantenimiento de la paz, sigue dispuesto a apoyar estos esfuerzos”, mientras que ha vuelto a instar a la “plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad”.

    “Nuestra coordinadora especial en Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, sigue trabajando en estrecha colaboración con las partes, ya que siempre hemos afirmado que no existe una solución militar para este conflicto”, ha resaltado.

    Dujarric ha insistido durante el turno de preguntas que “el pueblo de Líbano ha sufrido enormemente”, instando así al partido-milicia chií Hezbolá a acatar el acuerdo. “Esperamos que todos respeten el alto el fuego”, ha precisado ante la prensa.

    Sus palabras se producen después de que Trump informara en redes sociales de que la citada tregua comenzará este mismo jueves.

    El inquilino de la Casa Blanca ha informado de que ha tenido unas conversaciones “excelentes” con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", destacando que representantes de ambos países se reunieron el martes en Washington “por primera vez en 34 años”.

    Trump también ha indicado que ha invitado a ambos líderes a visitar la Casa Blanca para mantener un “diálogo constructivo” que permita afianzar esta tregua de cara al futuro. “Las dos partes quieren la paz y creo que esta llegará, pronto”, ha aseverado.

    Más sobre:LíbanoIsraelAlto al fuegoONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes
    Chile

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao
    El Deportivo

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla
    Tecnología

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde