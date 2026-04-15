SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    En línea con la petición de la presidenta encargada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. levantó las sanciones impuestas a un grupo de bancos controlados por Caracas.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    (Foto de ARCHIVO) Delcy Rodríguez 29/5/2017

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó este martes la necesidad de eliminar las sanciones que pesan sobre su país con el objetivo de lograr una mayor seguridad jurídica, por lo que abogó por el cese de las mismas para que “todas las inversiones” puedan desarrollarse en su totalidad.

    “Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente”, defendió la mandataria interina en el marco de un encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes.

    Frente a los presentes, Rodríguez ratificó la voluntad de Caracas de erigir una relación de cooperación económica “sólida y duradera” con el país del norte, de acuerdo con un comunicado presidencial.

    Convencida de que “una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo” porque “está sujeta a temporalidad”, Rodríguez aseguró que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen “la madurez suficiente” como para establecer “relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países”.

    Por todo ello, la presidenta encargada hizo un llamado a mirar el futuro con una visión de Estado con la finalidad de construir una agenda energética a largo plazo, con beneficios sostenibles para las próximas décadas.

    Así, este mismo martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, así como al Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A., y el Banco del Tesoro, todos ellos controlados por Caracas.

    Esta medida se enmarca en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, a principios de enero en una operación militar estadounidense sobre el país caribeño.

    También se da en un momento de progresiva apertura desde Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se propuso revitalizar la industria petrolera del país latinoamericano y ya comercia con hidrocarburos de la nación.

    Más sobre:Delcy RodríguezVenezuelaEstados UnidosSancionesEconómicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Secretario del Tesoro de EE.UU. califica a China como “un socio poco confiable” y afirma que no podrá obtener petróleo iraní

    “Basuras de personas” y “econochantas”: Milei arremete contra críticos y niega cambiar su política económica pese a alza de inflación en Argentina

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    3.
    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana
    Chile

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima
    El Deportivo

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    La emoción del técnico Gustavo Lema tras la victoria de Audax ante Vasco: “Los chicos tienen convicción y valentía”

    La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?