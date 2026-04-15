EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que la nación norteamericana ha implementado completamente un bloqueo marítimo contra Irán, logrando en pocas horas paralizar el comercio exterior del país por vía marítima.

En una declaración oficial, la autoridad militar sostuvo que “el bloqueo de los puertos iraníes ha sido completamente implementado, mientras las fuerzas estadounidenses mantienen superioridad marítima en Medio Oriente”.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

De igual modo, agregó que, en menos de 36 horas desde el inicio de la operación, “las fuerzas de EE.UU. han detenido completamente el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

Según explicó Cooper, la medida apunta a un punto crítico de la economía iraní, ya que –dijo- cerca del 90% de su actividad depende del comercio internacional marítimo, lo cual implicaría consecuencias inmediatas en el suministro de bienes y en la exportación de recursos estratégicos como el petróleo.

El operativo está siendo ejecutado, entre otros medios, por destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense, buques con más de 300 tripulantes altamente entrenados en operaciones ofensivas y defensivas.

Cabe señalar que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aclaró que la acción se aplica de forma generalizada, sin distinción de bandera, a todas las embarcaciones que intenten entrar o salir de puertos iraníes.

U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than… pic.twitter.com/tsu4i322r4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Advertencia a China

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó que Washington también buscará bloquear el transporte de petróleo iraní hacia Asia, especialmente hacia China.

“No van a poder obtener su petróleo. Pueden conseguir petróleo, pero no petróleo iraní”, afirmó ante la prensa en Washington, apuntando directamente a los buques petroleros chinos que operan en el estratégico estrecho de Ormuz.

Bessent fue más allá y criticó duramente a Beijing, señalando que se ha comportado como un “socio global poco confiable”, acusándolo de acaparar suministros energéticos y restringir exportaciones de ciertos productos.

El funcionario estadounidense reconoció que ha sostenido conversaciones con autoridades chinas sobre este tema, aunque evitó precisar si el conflicto podría afectar una eventual visita del presidente Donald Trump a Beijing prevista para mediados de mayo.