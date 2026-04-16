Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

Coca-Cola Andina, uno de los mayores embotelladores de dicha bebida en América Latina, anunció este jueves inversiones por más de US$500 millones para los próximos dos años.

En la junta ordinaria de accionistas, el presidente de la compañía, Gonzalo Said, destacó los resultados de la empresa en 2025 que cerró con ganancias de $268.697 millones, superiores en 15,5% a las del año anterior.

Sobre las perspectivas dijo que “mirando hacia adelante, seguimos invirtiendo para fortalecer nuestras capacidades y preparar a la compañía para el crecimiento futuro. En los próximos dos años proyectamos invertir aproximadamente US$500 millones, con foco en ampliar capacidad productiva, reforzar el uso de envases retornables, fortalecer nuestra red logística, avanzar en la digitalización de la compañía y seguir potenciando nuestra presencia en los mercados donde operamos”.

Asimismo indicó que en línea con la visión de consolidarse como una Compañía Total de Bebidas, en el último año se dieron pasos relevantes para diversificar el portafolio. Así recordó que en Brasil inauguraron una nueva planta de producción de cervezas en Duque de Caxias, con una inversión cercana a US$90 millones, lo que permitirá ampliar su presencia en una categoría estratégica para el futuro del negocio.

Potencial de crecimiento

En su discurso Said también se refirió al contexto económico del país. “Más allá de los avances en nuestro negocio, también creemos necesario mirar lo que está ocurriendo en Chile, donde se encuentra nuestra casa matriz. Aunque vemos algunas señales de recuperación, el potencial de crecimiento de la economía chilena ha disminuido en los últimos años. La inversión aún no recupera plenamente su dinamismo, los costos laborales han aumentado significativamente y el entorno regulatorio se ha vuelto más complejo”, afirmó.

Precisó que en este contexto, el 2025 cerró con un déficit fiscal estructural cercano al 3,6% del PIB, muy por encima de la meta original, lo que refleja un escenario fiscal estrecho y el desafío de retomar una senda de mayor crecimiento.

“Recuperar el dinamismo de la economía y atraer inversión será clave para enfrentar este escenario. Porque cuando el crecimiento se debilita, también se ve afectada la capacidad de generar empleo, dinamizar el consumo y mejorar la calidad de vida de las personas", aseveró.

Por eso, indicó que fortalecer la estabilidad institucional, promover acuerdos amplios y generar confianza para invertir y emprender será fundamental para que el país retome una trayectoria de crecimiento sostenido.

“En este contexto, las empresas también tenemos una responsabilidad importante: contribuir a fortalecer la confianza a través de una gestión transparente, responsable y con altos estándares de gobierno corporativo”, señaló.

Coca-Cola Andina produce y comercializa los productos de la marca en territorios de Argentina, Brasil y Chile, y en todo Paraguay, abasteciendo a cerca de 58 millones de personas. La sociedad es controlada en partes iguales por las familias Chadwick Claro, Garcés Silva, Said Handal y Said Somavía.