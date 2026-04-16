Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios. Foto referencial

Este jueves 16 de abril comienza la venta general de entradas para el concierto de Rush en Chile, programado para 2027.

El proceso se realiza mediante el sitio Ticketmaster desde las 11:00 horas y llega tras la preventa exclusiva que comenzó el pasado martes, que ofreció un 20% de descuento a clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

Cabe recordar que la próxima visita del grupo de rock progresivo a nuestro país se anunció para el 17 de enero, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La fecha en suelo nacional se suma a la puesta en escena de la gira Fifty Something, que durante este año los llevará a escenarios de Canadá, Estados Unidos y México, y que para el próximo marcará su regreso a Sudamérica.

El tour celebra los más de 50 años de música por parte de Geddy Lee y Alex Lifeson, además de presentarse como homenaje a su fallecido compañero, el baterista y letrista Neil Peart.

Para la gira los músicos cuentan con la colaboración de la baterista, compositora y productora alemana Anika Nilles, que ha actuado con la banda en más de 60 conciertos. El grupo también anunció que se sumará el teclista Loren Gold.

Precios de las entradas para Rush

De acuerdo a Ticketmaster, las entradas para Rush tienen los siguientes precios, incluyendo cargo por servicio: