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    Política

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Es facultad del presidente de la Cámara resolver qué comisiones verán la iniciativa en medio de fuertes tironeos de la oposición, en vista de la negativa de La Moneda a separar el texto. No es la única decisión que debe tomar el diputado UDI, quien además debe dirigir el debate cuando ingrese la propuesta gubernamental. El bloque opositor veladamente ya ha transmitido el recado de que podría ser censurado si no actúa con ecuanimidad.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La mesa de la Cámara. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Eso sería bien complejo”, le advirtió la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), el martes pasado en la sala, al mencionarle el crítico momento que se vivirá en la sala la próxima semana cuando ingrese el megaproyecto del Presidente José Antonio Kast.

    Según el reglamento de la Cámara, es potestad del presidente de la corporación resolver qué comisiones verán la iniciativa y luego debe moderar el debate que se origine a partir de esa decisión.

    Ello ha dejado a Alessandri en una difícil encrucijada, debido a los fuertes tironeos entre el Ejecutivo y el bloque opositor. Incluso, ya hay subterráneas amenazas de una censura (una solicitud de destitución) en su contra, en caso de que no conduzca la discusión con ecuanimidad.

    El problema es que La Moneda se negó férreamente a separar el texto y, al menos hasta ayer, pretendía que el megaproyecto solo fuera a la Comisión de Hacienda. Hoy, en todo caso, hubo algunas señales de distensión de parte del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    Por otro lado, desde hace varios días la oposición viene presionando para que se viera en más instancias, dado el carácter misceláneo del proyecto que combina la reconstrucción por los incendios en Valparaíso y el Biobío con medidas de reactivación económica, ajustes tributarios y cambios en la permisología medioambiental.

    De hecho, las bancadas del PS, el PC, el Frente Amplio y la DC enviaron cartas a Alessandri pidiéndole no reducir el debate a una sola comisión, ya que hay instancias especializadas como Vivienda, Economía (en pymes) y Medio Ambiente que podrían enriquecer la propuesta.

    A esos comités se sumaron el martes los diputados de PDG, cuyo peso puede ser desequilibrante en una eventual reclamación contra Alessandri.

    Con esa amenazante acumulación de solicitudes, la jefa de los diputados comunistas pidió al presidente de la Cámara anticiparse a un eventual conflicto. “Yo creo que usted va a tomar a bien lo que nosotros le hemos pedido de que respete el reglamento. De no ser así... Y quiero hacer explícitamente mi pregunta. ¿Cuál va a ser el mecanismo que usted va a ocupar cuando tengamos que pedir la palabra para hacer las solicitudes de que se vaya a distintas comisiones?... A mí me parecería que sería bueno que sea transparente”.

    El primero gana

    Ante la consulta de la diputada Serrano, Alessandri se comprometió a hacer una propuesta. No obstante, la legisladora exponía una problemática que se ha generado en la Cámara, que es reconocida por el oficialismo.

    Si bien el presidente de la corporación decide qué comisiones verán un proyecto, cualquier legislador puede pedir la palabra para solicitarle a la sala que la iniciativa sea vista por otra instancia. Esa petición, si no es acogida por unanimidad, se somete a votación y finalmente la mayoría de los diputados presentes decide el destino de la moción o, en este caso, el mensaje presidencial.

    Sin embargo, quien pide la palabra primero tiene una ventaja, ya que la secretaría de la Cámara permite una sola votación.

    Dado este nudo, en la Cámara prevén que ese día habrá varias solicitudes para pedir cambios de comisiones. En ese caso, Alessandri puede escoger a su arbitrio.

    En la oposición, sin embargo, comentan que si el presidente de la Cámara le cede la palabra primero al oficialismo, ello tendrá consecuencias.

    En la UDI están conscientes de ello. De hecho, hay gestiones para evitar que la tensión escale el día que ingrese el proyecto y no termine en una censura.

    Este miércoles, el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, públicamente pidió que el texto se vea por más comisiones, si no la oposición además podría terminar presentando un requerimiento al Tribunal Constitucional para reclamar un presunto intento de La Moneda para restringir el debate legislativo.

    Consultado por la tensión previa al ingreso del texto, Alessandri dijo que para tomar esa decisión “la mesa de la Cámara recibe la asesoría de la secretaría técnica según los temas que trata un proyecto, y según eso propone una tramitación. La sala, después, es soberana para proponer una tramitación distinta. Así ha sido desde el año 90. Así lo establece nuestro reglamento. Lo importante es que salga una buena ley”.

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