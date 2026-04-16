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    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    El pronóstico muestra altas probabilidades de lluvias en el sur y frío en la RM. Revisa qué regiones tendrán precipitaciones este fin de semana y si es que lloverá en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Este jueves 16, la Región Metropolitana tendrá el cielo cubierto de nubes. Así parte un escenario mucho más otoñal que se mantendrá hasta el fin de semana, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Son varios los sistemas frontales que estarán desplazándose por Chile durante estos días. A su paso, dejarán lluvias, viento y temperaturas más frías. No obstante, las precipitaciones se concentrarán solo en ciertos sectores, especialmente en el sur y centro-sur del país.

    Pese a ello, algunos meteorólogos son optimistas y estiman que algo de lluvia podría llegar a la zona central y a la RM. Se mencionan “algunas gotitas” y “goterones” de intensidad muy débil. Eso sí, se sentirá la baja de temperaturas a partir de este jueves en todo el país.

    ¿En qué regiones de Chile lloverá este fin de semana? Esto es lo que dice el pronóstico.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Pronóstico: las regiones de Chile donde habrá lluvia

    Según el pronóstico de Meteochile, casi todas las regiones del sur tendrán lluvia desde este jueves 16 hasta posiblemente el domingo 19.

    En la Región de Magallanes, dependiendo de la localidad, podrían caer chubascos aislados durante todo el fin de semana. Por ejemplo, en Puerto Williams habrá lluvia solo jueves y viernes, mientras que en Torres del Paine están pronosticados chubascos de nieve y chubascos débiles desde el jueves hasta el domingo.

    En paralelo, todas las localidades de la Región de Aysén tendrán lluvia que variará de débil a moderada, e incluso podría caer agua-nieve, especialmente en las mañanas. Las temperaturas estarán, en general, bajo los 10 grados.

    En las regiones de los Lagos y los Ríos, también habrá lluvia durante este jueves en gran parte del territorio. Aunque el viernes 17 estará un poco más estable, el día sábado 18, volverá la lluvia acompañada de vientos importantes, entre 40 y 60 kilómetros por hora.

    En La Araucanía, las precipitaciones comenzarán la mañana de este jueves con lluvia débil que irá incrementándose a medida que transcurre el día. Según la DMC, podría llover casi de corrido hasta el sábado, especialmente en Villarrica/Pucón.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Ya en el centro-sur del país, la lluvia también se desplazará hacia la Región de Ñuble: se esperan cielos cubiertos y chubascos este jueves. El viernes y el sábado, también habrá alta nubosidad y podrían aparecer algunos chubascos aislados más débiles.

    En Maule podría casi no haber precipitaciones: hay probabilidad de chubascos aislados para la noche del jueves y viernes en la madrugada. El resto del fin de semana se mantendría nublado o cubierto, sin lluvia.

    En las regiones de O’Higgins y Valparaíso, no hay pronóstico de precipitaciones para lo que queda de la semana. Solamente nubosidad y cielos cubiertos en algunas partes del día. También temperaturas que, en general, rondarán los 20 grados.

    Y, para la Región Metropolitana, el escenario será similar: muy poca probabilidad de lluvia en el interior. No obstante, la cordillera sí tendrá chubascos aislados el viernes 17 y sábado 18, lo que ayudará a tener temperaturas más frescas durante el fin de semana.

    Pese a ello, algunos meteorólogos estiman que alguna gotita podría caer en ciertos sectores del Gran Santiago.

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