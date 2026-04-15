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    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    ¿Lloverá en Santiago? Un sistema frontal impulsado por un río atmosférico podría eventualmente dejar lloviznas este fin de semana en la zona central. Esto es lo que dice el pronóstico hasta ahora.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur. Foto: ATON.

    A excepción de este miércoles 15, la zona centro-sur de Chile ha tenido episodios de lluvia, provocados por varios sistemas frontales que se han desplazado por el sector y que incluso podrían perdurar hasta este fin de semana.

    El norte del país también recibió lluvias inusuales en los últimos días. Pero la Región Metropolitana y gran parte de la zona central han quedado marginadas del arribo de las lluvias. Lo más cerca que han estado las precipitaciones ha sido la Región del Maule.

    Aunque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) no muestra en su pronóstico la llegada de lluvia en los próximos días a la RM, otros modelos meteorológicos son más optimistas.

    Según Meteored, que se guía por el modelo ECMWF, un sistema frontal que partirá en la Patagonia el miércoles 15, y que será impulsado por un río atmosférico, se desplazará desde el sur hasta la zona central.

    Por tanto, podría aumentar la probabilidad de lluvia y algo podría llegar a la RM. Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur. Foto: ATON.

    Cuándo habrá lluvia en Santiago según el pronóstico

    La meteoróloga Reina Campos de Meteored escribió en su reporte que un sistema frontal se trasladará desde la Patagonia hacia la zona central. El problema es que, en su camino, “comenzaría a debilitarse al interactuar con condiciones menos favorables”.

    Es por esto que no alcanzará a llegar a las regiones del centro del país con lluvia copiosa. Sería el viernes 17 el día en que podría haber precipitaciones débiles en O’Higgins, Valparaíso y al surponiente de la Metropolitana.

    “Podrían registrarse lloviznas o lluvias muy débiles. La cordillera, en cambio, concentraría los montos más relevantes”, dijo la experta.

    Sobre esto, desde Megatiempo explicaron que los sectores afectados de la RM serían Melipilla, Paine y la cordillera de Los Andes. Santiago, por su parte, “estará solo con abundante nubosidad y sin lluvias”. Las temperaturas también se mantendrán frescas.

    El sábado 18 se sumaría un segundo pulso a Maule y Ñuble en la madrugada. En la tarde O’Higgins. Y finalmente, el domingo 19 podría haber nuevamente chubascos en el surponiente de la Región Metropolitana.

    El mismo día en Valparaíso podrían presentarse precipitaciones débiles, especialmente en el centro y sur de la región.

    Aunque el pronóstico todavía no ha mostrado lluvia cuantiosa para Santiago, los reportes sobre el fenómeno El Niño anticipan su llegada entre junio y agosto de este 2026. De ser así, podría aumentar significativamente la cantidad de precipitaciones que ocurran en la zona central.

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