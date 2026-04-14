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    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Un sistema frontal llega este martes al centro-sur de Chile con lluvias intensas y fuertes rachas de viento en tres regiones. Revisa aquí el pronóstico completo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile. Foto: ATON.

    La llegada de un sistema frontal a la zona centro-sur de Chile este martes, 14 de abril, estará cargada de lluvia y rachas de viento fuertes. Así lo indica el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): son tres regiones las que tendrán un escenario otoñal durante esta jornada.

    El evento comenzaría en la madrugada, en la Región de Los Ríos. El cielo estará cubierto y habrá lluvia con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que incluso podrían llegar hasta los 50 km/h.

    Ya durante la mañana, el frente frío podría afectar a dos regiones más: la Región de La Araucanía y parte de la Región del Biobío.

    Esto es lo que se sabe sobre las lluvias para estos sectores, según el pronóstico del tiempo.

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile. Foto: ATON.

    Los efectos del sistema frontal que llega a 3 regiones de Chile

    Según los datos de Meteochile, gran parte de la Región de Los Ríos tendrá lluvia desde la madrugada de este martes 14, producto del sistema frontal.

    En Valdivia, La Unión y Río Bueno llovería desde el comienzo del día, en la madrugada, hasta la noche sin parar, mientras que en Lago Ranco y Panguipulli, las precipitaciones comenzarían recién en la mañana y se extenderían también hacia el final de la noche.

    En la Región de La Araucanía, la lluvia comenzará durante la mañana en Villarrica/Pucón, Temuco y Puerto Saavedra. En este último sector, estará acompañado con viento fuerte entre 40 y 60 km/h.

    Por su parte, las precipitaciones tardarían un poco más en aparecer en Angol: se estima que comenzarán por la tarde.

    Y, finalmente, el sistema frontal alcanzará solo un sector de la Región del Biobío: Lebu estará todo el día con el cielo cubierto, y los chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h perdurarían desde la mañana a la tarde. En la noche, solo se esperan chubascos débiles.

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    El miércoles 15 de abril será una jornada fría y habrá bastante nubosidad en la zona centro-sur del país. No obstante, no está pronosticada la lluvia para la jornada.

    Pero todo cambiará el jueves 16: el pronóstico muestra el arribo de un nuevo sistema frontal que afectará a gran parte del sur del país. Podría caer lluvia en la Región de Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío y posiblemente Ñuble.

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