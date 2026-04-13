¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central. Foto: ATON.

El otoño ya se hace notar en gran parte de Chile. Las temperaturas comenzaron a descender de forma progresiva y se estima la llegada de las jornadas de lluvia, típicas de esta temporada de transición.

En ese contexto, la Región Metropolitana está preparándose para un nuevo evento meteorológico que marcará un descenso térmico importante: este martes 14 de abril podría registrarse el día más frío de la semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y 22 °C, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Además, distintos meteorólogos advierten sobre la probabilidad de precipitaciones, lo que reforzaría la sensación de un ambiente más otoñal en la zona central.

Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, este escenario se da en medio de “tres sistemas frontales que van a cruzar por el centro sur de Chile esta semana”.

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana

Una vaguada en altura llegará a la Región Metropolitana este martes, 14 de abril: dejará el cielo lleno de nubes y llegará aire frío , por lo que será una jornada fresca, en comparación al resto de la semana.

Según Meteochile, gran parte de la RM tendrá desde nubosidad parcial al cielo completamente cubierto durante la jornada. Además, las mínimas y máximas serán bastante bajas: el termómetro oscilará entre los 9 y 22 °C durante la jornada.

Sin embargo, es poco probable que se registren precipitaciones : de acuerdo a Meteored, podrían registrarse chubascos aislados en la alta cordillera, “de forma puntual y sin mayor impacto en el valle”.

Pero todo podría cambiar hacia finales de la semana: se estima que un sistema frontal avanzará desde el sur hacia la zona central, cerca de la Región del Maule. Según Sepúlveda, el viernes 17 de abril “podrían caer chubascos en la cordillera de la Región Metropolitana”, con la posibilidad de que algo de precipitación pueda llegar hacia Melipilla o Maipo .

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

“El sistema frontal llega debilitado y no alcanza a Santiago ciudad, por el escote del diablo”, aseguró el periodista.

Este fenómeno, llamado así como ‘broma’ entre meteorólogos, sucede cuando un sistema frontal adopta una forma de una letra V. En el espacio libre, donde no caerá lluvia o lo hará de forma muy débil, usualmente está la Región Metropolitana.