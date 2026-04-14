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    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Un estudio de la Universidad Católica detectó más de 1.300 microsismos bajo Santiago, a 20-30 km de profundidad. ¿Qué es este clúster sísmico y qué peligro implica para la ciudad?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago. Foto: Referencial.

    A 20 y 30 kilómetros de profundidad en Santiago, están ocurriendo pequeños pero constantes sismos. Se trata de un clúster sísmico debajo de la ciudad que descubrió una investigación de la Universidad Católica (UC).

    El estudio, publicado en Seismological Research Letters, registró un total de 1.389 sismos, casi todos bajo la magnitud 3 en la escala Richter, que ocurren en un mismo lugar. Se le dice “clúster”, porque están agrupados, y se cree que la mayoría vienen de la misma fuente.

    Leoncio Cabrera, profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC, aseguró en un comunicado que “los resultados muestran que esta actividad, generalmente de magnitud menor a 3, no ha mostrado señales de detenerse, lo que sugiere un proceso geológico profundo y de larga duración”.

    “Estimamos que esta fuente podría llevar activa más de 30 años, lo que la convierte en un lugar único a nivel mundial”.

    Según el experto, estos microsismos habían pasado desapercibidos hasta ahora. Pero, ¿qué significa que haya un clúster sísmico debajo de Santiago?

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    El estudio que encontró microsismos debajo de Santiago, Chile

    La investigación de la UC, que estuvo liderada por Cabrera y en la que colaboraron Sergio Ruiz de la Universidad de Chile y un grupo de estudiantes de pregrado, mostró que este inusual clúster de microsismos está ocurriendo bajo el sector sur de Santiago.

    Dado que este fenómeno sucede “directamente debajo de la región más poblada de Chile”, los hallazgos “resaltan la necesidad de un monitoreo sísmico más denso para delimitar mejor los mecanismos físicos que controlan esta actividad y mejorar las evaluaciones del riesgo sísmico intraplaca en el centro de Chile”, escribieron los autores en el estudio.

    Y es que la red sismológica actual, en general no logra detectar los sismo más pequeños y profundos, que generalmente no son percibidos tampoco por los habitantes de la ciudad.

    Dado que Chile es un país altamente sísmico, contar con técnicas más avanzadas en la detección y análisis de datos sísmicos —como los que se usaron en la investigación y que lograron aumentar en más de 13 veces la detección y registro de los sismo— es fundamental “para la planificación urbana y la evaluación de riesgo”.

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago. Foto: ATON.

    Por tanto, si bien el estudio no menciona que el clúster de microsismos bajo Santiago representa un peligro inmediato, sí abre la discusión para mejorar el conocimiento y evaluar riesgos a futuro.

    También para estudiar y entender cómo se generan los sismos en este sector que, para los investigadores, se ha convertido en “un laboratorio natural”.

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