La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

El alcalde de Renca, Claudio Castro, partió la noche de este miércoles a Estados Unidos con la búsqueda de recursos como objetivo para la transformación del cerro de la comuna en un parque metropolitano. Aunque su viaje también expone una trama de vínculos políticos, empresariales e internacionales que ha sido clave para abrir puertas al proyecto.

La apuesta es ambiciosa: levantar cerca de US$40 millones para convertir el Cerro Renca en un parque equivalente al San Cristóbal. El foco ya no está solo en el diseño urbano, sino en cómo se estructura el financiamiento y quiénes facilitan ese camino.

El viaje de Castro coincide con las Spring Meetings del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington D.C., donde el proyecto de Renca será presentado como un caso de referencia en financiamiento climático urbano.

Claudio Castro, alcalde de Renca Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

El municipio ha logrado posicionar su iniciativa como un modelo innovador, ya que busca instalar un sistema de riego basado en aguas industriales tratadas para sostener más de 80 mil árboles, junto con infraestructura pública que incluye senderos, miradores y señalética. Según estimaciones, el retorno proyectado del sistema de riego alcanza una relación de 26 a 1, lo que transforma el proyecto en una apuesta no solo ambiental, sino también financiera.

Ese relato que combina sostenibilidad, retorno económico e innovación ha sido clave para captar el interés de organismos multilaterales y redes globales como C40 Cities. En paralelo, el despliegue internacional del proyecto también ha requerido de gestiones políticas y contactos que no siempre forman parte de los canales institucionales tradicionales.

Los contactos y Lincolao

En ese punto aparece la figura de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. A sabiendas del viaje y de que el edil además buscaba contactos con el gobierno local para tratar temas de infancia y niñez, la secretaria de Estado le ofreció apoyo en sus gestiones en Washington, a propósito de las redes que ella construyó en sus 30 años de carrera en Estados Unidos.

El antecedente no es menor. Lincolao trabajó en la municipalidad de Washington D.C. durante la administración del exalcalde Adrian Fenty, con quien mantiene vínculos desde 2009. Esa relación derivó, según conocedores de la agenda, en la coordinación de una reunión fuera de programa entre Castro y Fenty durante esta visita, un encuentro que no figuraba en la agenda oficial.

La idea, según afirman fuentes conocedoras, es que Fenty, quien actualmente trabaja como socio director fundador de MaC Venture Capital, una firma de capital de riesgo enfocada en tecnología, pueda ayudar a las autoridades con planes de impacto social y acceder a recursos que en Chile no están disponibles.

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La gestión de Lincolao ayuda, en este caso, a gestar redes internacionales para conectar proyectos locales con potenciales apoyos o validación externa, algo que en su entorno reconocen que es una practica habitual en ella.

A eso se suma que Lincolao ya había mostrado interés en el proyecto semanas antes, intentando concretar una visita al municipio de Renca que finalmente no se realizó por contingencias de agenda. En paralelo, desde su entorno reconocen que suele promover activamente iniciativas que considera “con sentido”, bajo la lógica de que el ecosistema estadounidense financia ideas, antes que proyectos terminados.

Sutil y la arquitectura público-privada

Llamativa también es la participación del empresario Juan Sutil en el proyecto del parque de Renca. El expresidente de la CPC preside el consejo asesor del proyecto, a solicitud de la iniciativa 3xi, que ha sido uno de los articuladores desde el inicio. Su figura, sin embargo, no es ajena al mundo político: durante el último ciclo electoral participó activamente en la campaña presidencial de Evelyn Matthei, lo que vuelve a poner sobre la mesa el cruce entre redes empresariales, influencia política y proyectos de desarrollo urbano.

El modelo que se impulsa combina inversión pública con aportes privados, incluyendo donaciones y compensaciones ambientales de empresas. La meta es recaudar cerca de US$15 millones por esta vía, en un esquema que busca reducir la dependencia del financiamiento estatal.

Ese diseño también es parte del debate. Mientras desde Renca lo presentan como un ejemplo de innovación financiera replicable, críticos advierten que abre la puerta a una creciente privatización indirecta de la infraestructura urbana, donde el desarrollo de espacios públicos queda condicionado a la capacidad de atraer inversionistas o donantes.

13/04/2026 - JUAN SUTIL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El propio Castro ha defendido el enfoque. “En Renca nos adelantamos y buscamos un modelo inédito de financiamiento que nos permita mejorar la vida de los vecinos, contribuyendo a resolver la crisis climática. Ante eso, nosotros elegimos actuar”, dijo. Además, añadió que si comunas como Renca ya están desarrollando soluciones con impacto y retorno, “el desafío es construir una arquitectura financiera internacional a la altura”.

Pero ese discurso convive con una realidad más compleja: el proyecto aún enfrenta brechas relevantes de financiamiento y depende en gran medida de la capacidad del alcalde para activar redes, tanto formales como informales.

Cerro Renca

El “fund raising” del Cerro Renca se ha transformado en algo más que una estrategia de recaudación. Es también un caso que pone en evidencia cómo se están configurando hoy los proyectos urbanos, a partir de una menor dependencia del Estado central y más conectados a circuitos globales, pero también más expuestos a zonas grises donde se cruzan política, gestión y relaciones personales. Se espera que Castro retorne a Chile este viernes, con respuestas y promesas de potenciar el plan que busca convertir el cerro que antes llevaba el reconocido “Renca la lleva” en un parque metropolitano de primera categoría.