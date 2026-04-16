Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

Este viernes y sábado, la eurodiputada española y presidenta del grupo parlamentario Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa (S&D), Iratxe García Pérez (51), encabezará una delegación de alto nivel en Barcelona para participar en la cumbre Movilización Global Progresista convocada por Pedro Sánchez, presentada como un gran encuentro progresista en defensa de la democracia frente a la extrema derecha.

“Es el momento de que actuemos juntos, no podemos esperar. Unámonos, tomemos la iniciativa”, ha instado el presidente del gobierno español ante el nuevo orden geopolítico y la agenda ideológica de Donald Trump. La apuesta del líder socialista es lanzar “una plataforma común para unir a la comunidad progresista” de todo el mundo, con representantes de gobiernos, partidos políticos, sindicatos, think tanks, ONG, y analistas internacionales.

¡Quedan menos de 24 horas para el inicio de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona!



No te lo pierdas y síguenos en directo los 17 y 18 de abril.#GPM2026 pic.twitter.com/wmODD7F3Af — Global Progressive Mobilisation (@GPMobilisation) April 16, 2026

Entre los participantes destacados se encuentran, además de Pedro Sánchez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el líder de la oposición en India, Rahul Gandhi; el Presidente del Consejo Europeo, António Costa; la Premio Nobel de la Paz 2021 Maria Ressa; la Presidenta del Center for American Progress, Neera Tanden; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que se unirá a través de videoconferencia o con un mensaje grabado.

Igualmente los líderes políticos asistirán a la cuarta edición del encuentro “En defensa de la democracia”, que se realizará en forma paralela el sábado en el mismo centro de convenciones Fira Gran Via de Barcelona. Si bien Gabriel Boric será uno de los asistentes, al menos, de esta segunda cumbre, Chile tendrá varios representantes en la cita múltiple.

La página de la cumbre destaca dentro de las oradoras de la Movilización Global Progresista a la exsenadora Isabel Allende, que hoy ostenta el cargo de presidenta honoraria de la Internacional Socialista. En calidad de participantes del foro también figuran la exministra vocera Camila Vallejo (PC), la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el director de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento del Frente Amplio), Tomás Leighton.Ellos no serán los únicos. Los exministros Giorgio Jackson (FA), quien hoy vive en Barcelona; Heraldo Muñoz (PS, ex PPD) y Ricardo Solari (PS) y el expresidente de Revolución Democrática, Diego Vela (hoy FA), también asistirán a las reuniones.

Don't miss the PES workshops and panels during the Global Progressive Mobilisation in Barcelona on 17 and 18 April. 🧵 pic.twitter.com/tYSuNkYbzm — PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) April 16, 2026

Como coorganizadores del evento, los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo desempeñarán un papel central al acoger cuatro paneles para abordar las crisis mundiales y el aumento vertiginoso del costo de la vida. En entrevista con La Tercera, la presidenta del S&D, Iratxe García Pérez, entrega su visión de la importancia del evento que congregará al progresismo global en Barcelona.

¿Con qué expectativa va usted a estos encuentros?

Creo que hay que poner en valor la iniciativa, sobre todo por el momento en el que nos encontramos. Un momento con amenazas y con desafíos a nivel global, mundial, con el conflicto en Medio Oriente, con la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, con la guerra de Ucrania. Es decir, estamos en un contexto internacional donde los efectos de la acción de la extrema derecha están siendo letales para nuestras sociedades y ante esa situación creo que es fundamental e importante que las voces progresistas de todo el mundo puedan unirse.

Puedan reunirse para, en primer lugar, defender lo que son los valores que hemos defendido en nuestra historia, como es el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia frente a quienes atacan esos valores y a la vez ser capaces también de entender que este nuevo mundo necesita reglas para entendernos, frente al poder de la fuerza que algunos plantean como Trump en estos momentos. Y eso es lo que vamos a hacer en Barcelona, unir las voces progresistas de todo el mundo, de todos los continentes, de América Latina, de Estados Unidos, África, Asia, Europa, para poder debatir sobre esas recetas comunes y trasladar un mensaje a la ciudadanía también de esperanza y un mensaje positivo.

Entendemos que la ciudadanía hoy en todo el mundo tiene grandes preocupaciones por la situación internacional, pero también por lo que esa situación internacional está derivando en lo que son las condiciones de vida y de trabajo de las personas, las consecuencias económicas de estas guerras y de estos conflictos. Y, por lo tanto, creo que el momento es el más adecuado para recargar todo el argumentario y todas las propuestas que tenemos en el progresismo para avanzar en este sentido.

Iratxe García Pérez, eurodiputada española y presidenta del grupo parlamentario Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa (S&D).

Usted ha hablado de la amenaza de Trump. Pedro Sánchez se ha erigido como una de las voces más críticas de la actuación del presidente estadounidense ¿Cuánto cree usted que arriesga el líder socialista al convocar esta cumbre?

Yo creo que no arriesga, yo creo que lidera una alternativa a quienes piensan y a quienes actúan, como digo, con las recetas del populismo de la extrema derecha, de Trump, de Milei, y que evidentemente necesitan contestación. Y, por lo tanto, yo creo que no es el momento de callar, no es el momento de apaciguar, es el momento de ser valientes. Y Pedro Sánchez y los socialistas españoles estamos liderando un movimiento que creo que necesita coordinarse en todo el mundo, y el trabajar por ese compromiso, por ese nuevo multilateralismo basado en el respeto mutuo, yo creo que es algo fundamental y que además hay mucha ciudadanía esperando por nosotros. Y yo creo que ante esa situación uno no arriesga, uno apuesta por estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

En julio de 2025, el presidente Gabriel Boric encabezó en Santiago la cumbre “Democracia Siempre”, que fue la continuación de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo” iniciada en 2024. ¿Qué le parece la participación del ahora expresidente Boric en la cumbre de Barcelona?

Yo creo que es muy importante y que es necesario el contar con perfiles como Boric, que ha sido mandatario de un país, de Chile, que ha sido capaz de transformar parte de su economía, de su modelo social, de su modelo laboral y, como digo, es un ejemplo de cómo desde el progresismo, desde la izquierda, se puede avanzar en el terreno económico y hacerlo compatible con la justicia social.

La derecha pretende siempre plantearse o plantear que ellos son los que tienen la fórmula de avanzar en la materia económica y que la izquierda, bueno, estamos más preocupados de otros temas. Y yo creo que Boric es el claro ejemplo de todo lo contrario. Boric incrementó el salario mínimo, redujo la jornada laboral, la pobreza cayó en términos importantes y logró estabilizar una economía.

Si comparamos esto con, por poner un ejemplo, Milei, mandatario en estos momentos de Argentina, donde la inflación se está yendo a unos términos insospechados, donde se está destruyendo empleo, donde se están destruyendo empresas, creo que es evidente que la izquierda, que los progresistas, tenemos las recetas y tenemos la fórmula de hacer posible crecer económicamente, pero que ese crecimiento económico se traduzca en que la gente viva mejor, en una mejor distribución de la riqueza. Boric tuvo un papel importante en ese sentido y yo creo que contar con su experiencia es siempre importante para todos los progresistas.

Gabriel Boric junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Yamandú Orsi y Gustavo Petro en el encuentro “Democracia Siempre”, en julio de 2025.

¿Y qué le parece que la delegación chilena que asistirá a la cumbre en Barcelona sea tan diversa, con representantes del Partido Comunista, el socialismo y el Frente Amplio?

Me parece que es lo que pretendíamos hacer cuando comenzamos a trabajar con esta idea de unir las voces progresistas de todo el mundo. Porque el progresismo tiene distintas caras, tiene distintas voces, tiene distintos instrumentos, tiene partidos políticos, tiene sindicatos, tiene pensadores, tiene fundaciones. Es decir, lo que intentamos es aunar todas esas voces que tienen en común la defensa de los derechos humanos, la defensa de la solidaridad, la defensa del multilateralismo, pero que no tiene una sola cara. Y, por lo tanto, la diversidad que representan en este caso los participantes de Chile va a ser también la diversidad que se va a mostrar en muchos otros sentidos.

Tomando en cuenta los triunfos electorales de Milei, Noboa y ahora Kast en Chile, ¿cómo analiza el giro a la derecha que ha experimentado América Latina?

Yo creo que hay ciclos políticos que significan, que generan cambios en los gobiernos, pero los hay en todas las regiones y los hay en todos los continentes. Si bien es cierto que ha habido cambios en determinados gobiernos en América Latina, también los hay en el sentido contrario. Tenemos los ejemplos de México, de Uruguay o del propio Brasil, donde pasamos de tener a un dirigente de la extrema derecha a un cambio positivo y de esperanza con Lula da Silva.

Por lo tanto, yo creo que es entendible dentro de lo que son los ciclos políticos, pero creo que también este es el momento, como digo, de recargar en argumentos y en proyectos para que la izquierda pueda volver a tener oportunidades de gobierno, porque nosotros somos la izquierda que queremos gobernar, la izquierda que sabe la responsabilidad que asume en los gobiernos y por eso, a la vez de tener esta movilización de partidos políticos, de pensadores, de activistas, de ONG y sindicatos, también hay una cumbre de mandatarios, es decir, de primeros ministros, porque esta es nuestra aspiración. aspiramos a estar en los gobiernos para cambiar la vida de la gente a través de las leyes y a través de las políticas. Esa es nuestra aspiración.

17–18 April: Our President @IratxeGarper will lead a high-level delegation to Barcelona for the @GPMobilisation.



The mission: to prove that progressive solutions are the only credible engine for shared prosperity in a changing world.



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Y en el caso de los países latinoamericanos donde la izquierda ha sido sobrepasada, permitiendo el arribo al poder de la derecha, ¿cree que tal vez falta una autocrítica?

No me gustaría dar lecciones a nadie, no creo que ese sea el ejercicio que tenemos que hacer ahora, porque es verdad que en Europa también tenemos situación de dificultades y hay un gobierno progresista en España que está liderando estas voces progresistas, pero tampoco hemos conseguido consolidar la presencia de los progresistas en los gobiernos y, por lo tanto, yo creo que más que dar lecciones necesitamos tener ese espacio de debate para intentar entender cómo hacer llegar el mensaje de una forma más directa, de una forma más positiva, para que la gente nos escuche.

Pero, insisto, no creo que yo esté en condiciones de dar lecciones a nadie desde el lado de Europa, al lado de América Latina, acerca de cómo se ganan elecciones. Creo que es más interesante que hagamos esa reflexión juntos y juntas, que podamos entender una mejor forma de acercarnos y de llegar a la ciudadanía, porque ese reto es común en los dos lados del Atlántico, en América Latina y en Europa. Nosotros en Europa también tenemos ese desafío.

Y sobre esos desafíos, ¿cuáles considera que son las razones del avance de la extrema derecha en varios países de Europa? ¿Cree que la derrota de Víctor Orbán en Hungría el fin de semana pasado es una señal de alerta para ese sector?

Yo espero que sea un momento, un punto de inflexión y que comencemos a recuperar en ese sentido también la política bien hecha y la política desde las instituciones para mejorar la vida de la gente y no la utilización de la política como un instrumento de ataque al diferente, que es lo que hace la extrema derecha. Y es lo que ha hecho la extrema derecha en Europa en estos últimos años, en esta última década, utilizar los miedos, utilizar las desigualdades para enfrentarnos entre nosotros mismos con estos mensajes de odio contra el diferente, contra los inmigrantes, contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI. Esa es la receta de la extrema derecha. Y creo que ha provocado, como digo, un caldo de cultivo en el que ahora mismo nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de poder responder.

Creo que es evidente que @sanchezcastejon es un referente a nivel mundial del progresismo y, por lo tanto, conseguir aglutinar en el @GPMobilisation en Barcelona este encuentro es fundamental.



Es una gran oportunidad y, además, un mensaje de esperanza y de fortaleza, de no… — PSOE (@PSOE) April 15, 2026

Usted ha hablado de las dificultades que enfrenta el gobierno progresista de Pedro Sánchez en España. Esta misma semana un juez procesó a Begoña Gómez, la esposa del líder socialista, por cuatro delitos, entre ellos malversación y tráfico de influencias. ¿Es optimista respecto del futuro político de Sánchez?

Yo soy optimista y vamos a trabajar porque así sea, sobre todo porque la ciudadanía se lo merece, porque no podemos dejar que ganen la batalla aquellos que quieren destruir los cimientos de la democracia y, por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que nuestro presidente Pedro Sánchez finalizará la legislatura.

Y, además, no tengo ninguna duda de que en las próximas elecciones el Partido Socialista pueda ser el partido con mayor apoyo por parte de la ciudadanía. En eso estamos trabajando y en eso vamos a trabajar, porque los socialistas queremos ganar, pero queremos ganar para hacer mejor la vida de la gente. Y como hoy tenemos un mundo con tantos desafíos y tantos problemas, creo que son necesarios muchos presidentes como el que tenemos en España para poder responder con valentía y con propuestas para todas esas personas que están esperando por nosotros.