A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves se termina de definir la fase final del Sudamericano Sub 17, y en paralelo presenta el siguiente desafío de Chile, que se mide con Bolivia por la etapa de playoffs.

Cabe recordar que este compromiso se iba a desarrollar el pasado miércoles, sin embargo, fue reprogramado ante un frente de mal tiempo pronosticado para Asunción.

Se trata de un partido que llega ante una Roja juvenil que resultó en el cuarto lugar del Grupo A, tras obtener un triunfo, un empate y dos derrotas.

En esa línea, los dirigidos por Ariel Leporati apuestan a este cruce como su penúltima oportunidad de clasificar al próximo Mundial Sub 17.

Cuándo juega Chile vs. Bolivia

El partido de Chile contra Bolivia Sub 17 es este jueves 16 de abril, a las 19:00 horas de Chile.

La Selección Chilena visita el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, para este compromiso.

Dónde ver a Chile vs. Bolivia

El partido de Chile contra Bolivia Sub 17 se transmite en Canal 13 .

La cobertura online del cruce se encuentra en 13.cl, t13.cl y en la aplicación 13GO.