Ministra Marín acusa “machismo” y “críticas excesivas” hacia Mara Sedini
"También hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas. Quizás nacen también desde el odio o incluso desde el machismo", afirmó la ministra de la Mujer, Judith Marín, sobre los cuestionamientos que ha recibido la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. En la entrevista, la secretaria de Estado descartó volver a militar en el Partido Cristiano de Chile -movimiento en formación y que sucederá al Partido Social Cristiano, del que fue secretaria general-. "Hoy mi militancia está en Chile", dijo.
