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    “Es machismo”: ministra de la Mujer acusa que hay críticas hacia autoridades que nacen del “odio”

    La secretaria de Estado abordó los comentarios que ha recibido la vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre el desempeño en su cargo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, abordó las críticas que ha recibido la vocera de Gobierno, Mara Sedini, afirmando que existen algunas “excesivas, que nacen del odio”.

    Al ser consultada en el programa Desde la Redacción de La Tercera, la secretaria de Estado señaló que “yo quiero hablar de las críticas en general. Hay críticas que son constructivas y que nosotros, cada uno, cuando uno asume un rol de liderazgo, un rol en un cargo público, también está expuesto a críticas que son públicas y a críticas que también son políticas y a críticas que son constructivas”.

    “Las críticas constructivas, del índole que sean, incluso política, uno las tiene que tomar con humildad para mejorar”, añadió.

    Sin embargo, Marín puntualizó que “también hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas y quizás nacen también desde el odio o incluso desde el machismo”. Dentro de ello, la ministra ejemplificó con una crítica sobre la apariencia física de la vocera, asegurando que eso “es machismo”.

    Asimismo, la ministra recordó las críticas que recibió por su religión. “Cuando es mi nominación, cuando se me presenta como futura ministra, las primeras críticas que yo recibo son por mi fe”, apuntó.

    “Y a mí me llama mucho la atención porque a nadie le preguntan en su trabajo cuándo lo van a contratar: ‘Disculpe, ¿cuál es su credo?’ Jamás, jamás. Es un tema. O incluso si no cree, ¿por qué se nos critica, o en este caso a mí muy personalmente, por tener una fe?“, planteó la ministra.

    Agregando que “entonces, recibimos de todo tipo de críticas y las que son constructivas, las que vienen para mejorar nuestra gestión y que incluso se nos puede sugerir, abordemos esta temática, vamos por esta línea, son muy bien recibidas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Judith MarínDesde la RedacciónCríticasMara Sedini

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