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    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    La información se encuentra disponible desde este jueves 16 de abril y está dirigida a los estudiantes que postularon a beneficios en el segundo periodo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto

    A partir de este jueves 16 de abril se encuentra disponible la información de nivel socioeconómico del FUAS 2026, que permite conocer los beneficios estudiantiles a los que se podría acceder.

    Se trata de una fecha situada en el calendario del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica que aplica a los estudiantes que postularon en el segundo periodo, es decir, entre febrero y marzo de este año.

    La Subsecretaría de Educación Superior aclara que esta fase es informativa, por lo que los datos no reflejan si un determinado beneficio fue asignado.

    En tanto, la entrega final de los resultados de asignación se encuentra programada para el próximo 27 de mayo.

    Revisa los resultados del FUAS

    La información de nivel socioeconómico del FUAS se puede revisar en el sitio resultados.beneficiosestudiantiles.cl con el RUT.

    Se debe considerar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal
    Más sobre:EducaciónBeneficiosBeneficios estudiantilesFUASFUAS 2026ResultadosFUAS resultadosResultados FUASBecasCréditoGratuidadRevisarRevisar con el RUTEducación superior

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