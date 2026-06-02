Paulina Vodanovic (PS): “El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo”

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no dejó satisfecha a la oposición. Así lo reclamó la timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, quien apuntó tanto al tono como a las propuestas del Mandatario.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la legisladora socialista cuestionó la falta de profundidad en las ideas que se plantearon en el mensaje presidencial, pero también, por ejemplo, que Kast firmara un proyecto de ley que propone aumentar el endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones, sin anunciarlo en el mismo discurso.

En esta línea, la senadora dijo que es “complejo” que el Copngreso se entere por la prensa. “El gobierno tiene que entender que el órgano legislativo y del cual él es colegislador es el Congreso, que merece la información oportuna, fundada, y que una ley como esta es evidente que debe haber sido incorporada en la Cuenta Pública y que el Presidente tuviera señalado los fundamentos”.

Así respecto de las medidas de seguridad, sostuvo que falta conocer en profundidad las iniciativas anunciadas. Ahí por ejemplo respecto de la propuesta para hacer frente a la migración, la senadora sostuvo que “Hay medidas, hay anuncios, pero no hay un plan, no hay una ruta de trabajo, se mencionan nombres nuevamente de planes que no sabemos en qué consisten, el Plan Retorno, parece ser el Plan Devuélvase Solo: ínscríbase y vayase a su país".

“A mí me preocupa que no tengamos una focalización, por ejemplo, respecto a aquellas personas que tienen la sentencia de expulsión, que hay que buscarlo, porque en un estado de derecho hay que cumplir las sentencias judiciales, y lo que yo esperaría en esto, no solamente es que la gente voluntariamente diga que se quiere ir a su país, sino más bien que el Estado haga cumplir las sentencias judiciales, busque a esas personas, las encuentre y las expulse, sobre todo aquellos que son de mayor peligrosidad social, porque ahí hay personas que están condenadas por delitos o por crímenes”, explicó.

Asimismo, criticó el anuncio sobre el plan de ionfraestructura carcelaria que “el tema de las cárceles, por ejemplo, 20.000 plazas carcelarias, un número bastante exiguo porque esa es ya la capacidad que ya está sobrepoblada. Es decir, nos quedamos con suma cero. Yo entiendo que hay un tema de recursos, pero el Presidente comprometió 60.000 plazas durante su campaña, prometió una megacárcel".

Sobre la magarreforma para la reconstrucción, la senadora insisitió en que se trata de un mal proyecto y descartó abstenerse en la votación como lo deslizó la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

“Creo que es bien impropio de lo que hizo la presidenta del Senado, yo se lo representé en el día de ayer personalmente. No me parece el pauteo por la prensa, en circunstancia además que ya he dicho yo, de todas las formas posibles, que aquí hay una decisión política adoptada en conjunto por nuestro partido”, sostuvo Vodanovic.

Según expuso: “Siempre hay un ánimo de la derecha de tratar de dividir a la oposición. Lo hemos visto persistentemente, como estrategia en la Cámara de Diputados, luego buscando los que eran menos buenos, con esto de que si estamos, cómo dijo el ministro Alvarado, pauteados, tutelados. Entonces, mire, la verdad es que los parlamentarios no somos comentaristas. Tenemos que actuar conforme a nuestras convicciones, conforme a lo que representamos en la sociedad a quienes nos eligieron”.

Añadió tajante que “ Yo no encuentro ningún motivo, en particular, para votar a favor de este proyecto “.

Asimismo, la legisladora informó que hoy se reunirán los jefes de los comités del Senado de la oposición y los presidentes de partidos para concordar la forma en que enfrentarán la tramitación de la megarreforma.