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    Política

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    El secretario del PS, Arturo Barrios, afirmó que “nosotros queremos, sin lugar a duda, investigar y observar en toda su dimensión el proyecto".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Los secretarios generales del Frente Amplio, Partido por la Democracia, Socialista, Comunista y Libertario sostuvieron una reunión en respuesta a los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast, donde endurecieron las críticas al Plan de Reconstrucción Nacional.

    El Mandatario se dirigió al país para informar la megarreforma que presentará el Ejecutivo, que contiene más de 40 medidas, las que detalló en la cadena nacional que realizó la noche del miércoles.

    Ante ello, se realizó una reunión de partidos de oposición donde buscaban coordinarse para responder a lo propuesto por el gobierno. Las críticas al proyecto fueron reforzadas y apuntaron de forma endurecida a las medidas de reducción de impuesto corporativo.

    El secretario del PS, Arturo Barrios, anunció que para el lunes 20 de abril se reunirán con ministros del gobierno y con sus centros de estudios para interiorizarse con el proyecto que ingresará el martes 21 de abril a la Cámara de Diputados.

    Nosotros queremos, sin lugar a duda, investigar y observar en toda su dimensión el proyecto. Pero ya que vaya junto es una situación lamentable, porque además de ser ‘tutti frutti’, como se le ha bautizado, o gato por liebre, la verdad es que incorpora temas de empleo, de crecimiento, de rebajas tributarias, de reconstrucción”, expresó Barrios.

    En esa línea, José Toro, secretario general del PPD, indicó que “creemos que por un lado nos dicen que no hay suficientes recursos en el Estado, pero por el otro se da una señal contradictoria al rebajarle el impuesto a las empresas en más de cuatro puntos, lo que significa que el Estado chileno deja de percibir esos ingresos”.

    Añadiendo que “entonces, en la práctica creemos que esta reforma tributaria, que no tiene ninguna compensación, beneficia principalmente a un sector minoritario de la población, que son los que más tienen, los grandes empresarios, y no tiene ninguna ayuda directa ni a la clase media ni a las clases más vulnerables”.

    Por su parte, el secretario del FA, Andrés Couble, indicó que la megarreforma “solo beneficia a los más ricos, que no es una reforma a procrecimiento”, sumándose a la opinión del PPD y PS al señalar que “no trae ningún apoyo para la clase media y los más vulnerables”.

    Asimismo, Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, expresó que “la reunión que sostuvimos ahora como secretarios y generales nos va a permitir el día lunes tener un encuentro con economistas para medir también de la mejor manera posible, con los antecedentes que manejamos hasta ahora, cuál es el impacto eventual que pueden tener cada una de las medidas”.

    Más sobre:PSPCFrente AmplioPPDPLPartidosMegarreforma

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