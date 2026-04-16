En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League
El equipo del ingeniero recibe a los portugueses por los cuartos de final de la competencia continental. En la ida, igualaron a un gol. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Actualiza el relato
Betis 2-1 Braga
Global: 3-2
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Termina la primera parte
Betis lo gana. Pero no le pasa por arriba a Braga. Resultado abierto.
Llegada
45′+3′. Antony dispara desde fuera. Se desvía. Córner.
Descuentos
45′. Se agregaron dos más a esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
42′. Abde es amonestado en el Betis por falta.
El descuento
38’. Chocan los centrales del Betis y Víctor queda solo para rematar cruzado y anotar el gol.
Gooooooooooooooool del Braga
Se anula el gol
El VAR chequea la posición de Antony y comprueba que sale adelantado. El marcador sigue 2-0.
El tercero
28′. Antony encabeza una contra y cuando parecía que se enredaba y perdía el balón, aparece Abde y remata para anotar el gol.
Gooooooooooooool del Betis
El segundo gol
25′. Cambiaron el orden. Ahora Antony lanza el centro y Abde marca con el arco a su disposición.
Gooooooooooooool del Betis
Cambio por lesión
19′. Moscardo reemplaza a Arrey-Mbi en Braga. Un volante por un defensor.
La apertura de la cuenta
12′. Abde lanza un centro. Antony cabecea al otro palo. El balón da en la base y traspasa la línea.
Gooooooooooooooool de Betis
Otra del Betis
11’. Hernández intenta colocarla al palo contrario del arquero. Pasa cerca.
Se empareja el juego
10′. Pasado el chaparrón inicial, Braga se aproxima al arco de Betis.
Lo tiene el Betis
4′. Una serie de rebotes le impidieron a Hernández abrir la cuenta.
Comienza el partido
Betis y Braga luchan por un puesto en la semifinal de la Europa League.
El 11 de Pellegrini
Así forma la visita
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