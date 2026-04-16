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    EN VIVO

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por un cupo entre los cuatro mejores de la Europa League

    El equipo del ingeniero recibe a los portugueses por los cuartos de final de la competencia continental. En la ida, igualaron a un gol. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Betis recibe a Braga en la vuelta de los cuartos de la Europa League. pc

    Actualiza el relato

    Betis 2-1 Braga

    Global: 3-2

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    Termina la primera parte

    Betis lo gana. Pero no le pasa por arriba a Braga. Resultado abierto.

    Llegada

    45′+3′. Antony dispara desde fuera. Se desvía. Córner.

    Descuentos

    45′. Se agregaron dos más a esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    42′. Abde es amonestado en el Betis por falta.

    El descuento

    38’. Chocan los centrales del Betis y Víctor queda solo para rematar cruzado y anotar el gol.

    Gooooooooooooooool del Braga

    Se anula el gol

    El VAR chequea la posición de Antony y comprueba que sale adelantado. El marcador sigue 2-0.

    El tercero

    28′. Antony encabeza una contra y cuando parecía que se enredaba y perdía el balón, aparece Abde y remata para anotar el gol.

    Gooooooooooooool del Betis

    El segundo gol

    25′. Cambiaron el orden. Ahora Antony lanza el centro y Abde marca con el arco a su disposición.

    Gooooooooooooool del Betis

    Cambio por lesión

    19′. Moscardo reemplaza a Arrey-Mbi en Braga. Un volante por un defensor.

    La apertura de la cuenta

    12′. Abde lanza un centro. Antony cabecea al otro palo. El balón da en la base y traspasa la línea.

    Gooooooooooooooool de Betis

    Otra del Betis

    11’. Hernández intenta colocarla al palo contrario del arquero. Pasa cerca.

    Se empareja el juego

    10′. Pasado el chaparrón inicial, Braga se aproxima al arco de Betis.

    Lo tiene el Betis

    4′. Una serie de rebotes le impidieron a Hernández abrir la cuenta.

    Comienza el partido

    Betis y Braga luchan por un puesto en la semifinal de la Europa League.

    El 11 de Pellegrini

    Así forma la visita

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Europa LeagueBetisReal BetisManuel PellegriniSporting BragaBragaBetis vs BragaFútbol en vivoMinuto a Minuto

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