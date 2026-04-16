El fútbol se sacude con una nueva tragedia. Alex Manninger, exarquero austriaco, de extensa carrera en importantes clubes europeos, falleció después de protagonizar un trágico accidente automovilístico mientras conducía su vehículo en Salzburgo, su ciudad natal.

El exguardameta fue embestido por un tren mientras circulaba por un paso bajo nivel, según reportó BBC Sports. El accidente se produjo en las primeras horas de este jueves.

Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

La historia futbolística de Manninger tiene un componente chileno. El exgolero, quien dejó de existir a los 48 años, fue compañero de Arturo Vidal en la Juventus, en la temporada 2012, en una plantilla llena de nombres estelares. De hecho, su principal competidor por el puesto era Gianluigi Buffon, quien con el tiempo terminaría transformándose en uno de los mejores guardametas de la historia.

Su momento de mayor notoriedad lo consiguió en el Arsenal, en el que militó entre 1997 y 2002. Ganó una Premier League y una Copa FA aunque, como suele suceder en los equipos de primer nivel mundial, también tuvo un competidor de fuste por el puesto: David Seaman.

“Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero, Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste”, expresó el club inglés.

Alex Manninger, en un entrenamiento.

Por Austria, actuó en 33 partidos internacionales. Entre ellos figuran los encuentros de la Eurocopa que se disputó en el país alpino.

Su trayectoria considera, también, pasos por la Fiorentina, el Espanyol, el Torino, el Bologna y el Udinese, entre otros. El cierre fue estelar y sorpresivo: a los 39 años, fue fichado por el Liverpool. De todas formas, no alcanzó a debutar en la escuadra inglesa.