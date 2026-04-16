El Pentágono proclama el “control real” del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

El Pentágono ha proclamado este jueves el control del tráfico en el paso de Ormuz, donde ha obligado a trece embarcaciones que navegaban por la zona a darse la vuelta, sin que haya tenido por el momento que proceder al abordaje de ningún buque, al tiempo que ha pedido a Teherán que llegue a un acuerdo y elija un “futuro próspero”.

“La Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10% del poder naval de Estados Unidos. Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina”, ha afirmado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

En este sentido, el jefe del Pentágono ha reivindicado el control de Estados Unidos sobre el estratégico paso, después del bloqueo decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como medida de presión después de que no llegaran a buen puerto las negociaciones en Islamabad el pasado sábado para un cese a las hostilidades. “El control es real y tenemos una larga trayectoria enfrentándonos a piratas y terroristas”, ha argumentado Hegseth.

Por su lado, Caine ha informado de que Estados Unidos está manteniendo el control de la zona y ha avisado de que cualquier barco que cruzara el bloqueo “provocaría que la Armada ejecutara tácticas previamente planificadas, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control”.

“Esto incluye una serie de opciones de uso escalonado de la fuerza, que podrían incluir disparos de advertencia, entre otras medidas”, ha indicado.

En todo caso, el jefe del Estado Mayor ha señalado que el Ejército estadounidense no ha necesitado poner en marcha estas medidas puesto que todas las embarcaciones que se han acercado a la zona controlada por Washington, 13 barcos, han tomado la “decisión acertada” de “dar la vuelta”.

“Cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia. Hasta esta mañana, el Mando Central de Estados Unidos no ha tenido que abordar ningún buque”, ha explicado Caine.

Aconseja a Irán llegar a un acuerdo

A lo largo de la rueda de prensa, Hegseth ha salpicado su discurso de demandas a Irán para que llegue a un acuerdo con Estados Unidos, amenazando con prolongar el control sobre Ormuz y golpear infraestructuras civiles si Teherán no llega a un pacto con Washington.

“Rezo para que elijáis un acuerdo, que está a vuestro alcance, por el bien de vuestro pueblo y del mundo. Mientras tanto, el Departamento de Guerra está listo y preparado”, ha afirmado, para recalcar que Irán tiene en su mano elegir un “futuro próspero”.

Hegseth ha incidido en que el Ejército norteamericano mantendrá el bloqueo en Ormuz “durante el tiempo que sea necesario”. “Si Irán elige mal, entonces habrá un bloqueo y caerán bombas sobre infraestructuras, energía y el sector energético al mismo tiempo”, ha avisado.