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    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    La nación persa apuntó, en una carta enviada a la ONU, contra Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, envió una carta al organismo internacional.

    El Ministerio de Exteriores de Irán reclamó este lunes a que cinco países de Oriente Próximo detengan sus “actos ilícitos” al permitir ataques desde sus territorios por parte de Estados Unidos hacia la nación persa y los emplazó a reparar el daño causado.

    En específico, la cartera apuntó a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por ayudar a Washington y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel.

    “Deben reparar íntegramente el daño causado a la República Islámica de Irán, incluyendo la indemnización por todos los daños materiales y morales sufridos como consecuencia de sus actos internacionalmente ilícitos”, manifestó el embajador iraní ante la ONU, Amir Said Iravani, en una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei.

    En la misma, Iravani reiteró que los citados países “deben cesar sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados por los agresores y, en ciertos casos, de participar en la comisión de ataques armados ilícitos”.

    “Irán ha proporcionado al Consejo de Seguridad información documentada y probatoria sobre el uso de los territorios de los Estados mencionados por parte de los agresores, así como, en algunos casos, su participación directa en la comisión de ataques armados ilícitos contra objetivos civiles” en Irán, sostuvo el documento enviado a la ONU.

    Además, la diplomacia iraní rechazó en la misiva la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad, que “exige el cese inmediato de todos los ataques y el cese incondicional de cualquier acto o amenaza provocadora” contra sus vecinos en la región, alegando que el texto fue adoptado “de manera manifiestamente injusta, jurídicamente insostenible y fundamentalmente ajena a la realidad fáctica y jurídica de la situación”.

    “El 28 de febrero de 2026, la República Islámica de Irán fue objeto de un flagrante acto de agresión perpetrado conjuntamente por Estados Unidos y el régimen israelí, en clara violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas”, explica la misiva.

    “Desde entonces, los agresores han utilizado los territorios del Reino de Bahréin, el Reino de Arabia Saudí, el Estado de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania para perpetrar actos de agresión”, lamentó el diplomático.

    En esta línea, el representante permanente afirmó que la permisividad de los citados países a este respecto “constituye un acto de agresión”, por lo que “no pueden invocar legítimamente el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”, que recoge la legítima defensa, frente a Irán, “que es víctima de agresión y ejerce su derecho inherente” a la misma.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránONUEstados UnidosIsrael

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