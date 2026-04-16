Enami propone retrasar modernización de la fundición Paipote en más de dos años e invertir US$ 65 millones en adecuaciones

La Empresa Nacional de Minería (Enami) planea modificar partes del proyecto de modernización de la fundición Paipote, el que tiene aprobado desde octubre de 2025. Por un lado, estima demoler obras, y por otro, retrasar la construcción de la iniciativa.

La estatal ingresó una consulta de pertinencia al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) donde explica que deberán demoler obras que en un comienzo fueron pensadas para ser reutilizadas. La inversión de esta consulta, que lleva por nombre “Ajustes Fase de Construcción Proyecto Modernización FHVL- Paipote”, alcanza los US$ 65 millones.

Enami determinó la realización de esta consulta luego de terminar la ingeniería de factibilidad de las obras e instalaciones vinculadas al área de la fundición Hernán Videla Lira. “La iniciativa en consulta contempla demoler obras que no fueron consideradas originalmente, y realizar una serie de adecuaciones al diseño propuesto en el proyecto original”, se explica en la consulta ingresada el 14 de abril.

Entre los ajustes y/o adecuaciones que considera la consulta de pertinencia de Enami se encuentran el cronograma, jornadas de trabajo, instalaciones de faena la planta seleccionadora, acopio temporal de material de empréstito, instalaciones a reutilizar (y desmantelar), planta de hormigón, planta de oxígeno y refinería electrolítica, entre otras.

Este proceso ante el Seia es una etapa previa al ingreso de proyecto, pues busca que el organismo se pronuncie respecto a si una determinada iniciativa debe o no ingresar a tramitación ambiental.

Retraso del cronograma

El proyecto original de modernización, que fue aprobado a fines de octubre pasado, contempla una inversión de US$ 1.700 millones, y tiene el objetivo de capturar el 99% de las emisiones a la atmósfera con tecnología china.

Esta iniciativa tendrá una fundición capaz de procesar 850 mil toneladas de concentrado de cobre al año y una refinería electrolítica que producirá 240 mil toneladas de cátodos de cobre.

La fundición Paipote cobra relevancia a nivel nacional debido a que la capacidad de fundir cobre se ha ralentizado en el país. Esto luego de la paralización de esta misma planta de Enami en febrero de 2024, y la de Ventanas de Codelco en mayo de 2023.

Es por eso que un ítem que la estatal busca cambiar acarrea mayor importancia. Enami propone en su consulta de pertinencia cambiar el cronograma del proyecto. Si la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa contemplaba un plazo de 33 meses de construcción, ahora el periodo que sugiere la estatal llega a 52 meses. Es decir, 19 meses más para la etapa de construcción.

Exactamente, Enami estima comenzar las obras en octubre de este año y concluir en febrero de 2031, cuando inicialmente pensaba comenzar la etapa de construcción en febrero de 2026 y terminar en noviembre de 2028.

En el documento, la estatal explica que la postergación de la construcción del proyecto “se justifica por el aumento de los plazos de ejecución, en específico de las obras asociadas a demoliciones, movimientos de tierra instalación de faena y plataformas”.

Con este nuevo plazo, y tras el cambio en la fase de construcción, la entrada de la etapa de operación del megaproyecto estatal se posterga para marzo de 2031, hito que estaba pensado para diciembre de 2028. Aplazamiento que conlleva una extensión de plazo de 27 meses; es decir, más de dos años de retraso respecto del cálculo original.