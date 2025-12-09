El mercado al que llega la posible nueva fundición de Codelco y Glencore en Chile

De concretarse, y luego de más de 30 años sin construirse una fundición en Chile, la planta anunciada por Codelco y Glencore sería la más grande del país. Con una capacidad de procesamiento de concentrado de cobre de 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS), la planta superaría a la fundición Caletones de Codelco El Teniente, que tiene una capacidad de 1,3 millones de TMS.

El miércoles pasado las mineras anunciaron la nueva fundición, pactada a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) y que contempla una inversión estimada de US$2.000 millones, según una fuente. Glencore será quien financie, construya, opere y mantenga la fundición, mientras que Codelco suministrará 800 mil TMS para la planta por diez años y con factibilidad de renovación.

El mercado de fundiciones en Chile está cubierto por cinco plantas, en orden de capacidad nominal anual: Caletones (Codelco El Teniente), Altonorte (Glencore), Chuquicamata (Codelco), Chagres (Anglo American) y Potrerillos (Codelco Salvador), según Plusmining. De estas, Potrerillos está detenida por un accidente en una chimenea ocurrido en julio de este año.

“Estamos terminando la ingeniería para construir la nueva chimenea. Eso da cuenta que el próximo año, a fines del primer semestre, deberíamos terminar esa chimenea para iniciar la operación de la fundición en el segundo semestre”, dijo el vicepresidente de operaciones de Codelco, Mauricio Barraza, en la última conferencia de resultados de la estatal respecto a Potrerillos.

Particularmente, Altonorte es la fundición más nueva en Chile, pues su construcción data de 1993, contando a la fecha con más de 30 años de vida.

Además de las cinco fundiciones mencionadas, hubo dos que quedaron en el camino. Hasta mayo de 2023 operó la fundición Ventanas de Codelco, que contribuía con una capacidad de 430 TMS, pero se cerró. Luego, se sumó el cierre de la fundición Hernán Videla Lira de Enami (Paipote) en febrero de 2024.

De hecho, el acuerdo de la nueva fundición fue bien valorado por el sindicato turnados de Codelco Ventanas, afirmando que el acuerdo “constituye un paso relevante para retomar la industrialización de este recurso estratégico”.

Sin embargo, Paipote se encuentra en una etapa diferente. Enami está en pleno proceso de modernizarla, contando ya con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mano. El proyecto, que cuenta con un monto de inversión de US$1.700 millones, casi triplicará la capacidad de la fundición anterior, y permitirá capturar el 99% de las emisiones atmosféricas.

Ahora, la estatal está en proceso de seleccionar la oferta que financiará el proyecto, y aunque no cuenta con un plazo fijo, una fuente adelanta que esta semana habrá noticias en esta materia. Al proceso de manifestación de interés para financiar el proyecto llegó Rio Tinto Mining and Exploration Limited, Sumitomo Mitsui Bank Limited NY Branch y Mercuria Energy Trading S.A., entre otros.

Estrategia más que negocio

“Me parece que no llega tarde la fundición”, dice Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM, sobre la iniciativa anunciada por Codelco y Glencore. “La lógica es bastante acertada. Ahora, es una decisión estratégica más que de negocio, o sea, esto no va a ser un gran negocio, pero eventualmente sí puede ser estratégico desde el punto de vista de salvaguardar los riesgos de exportar concentrado y, obviamente, también de producir un cobre más limpio con menos emisiones”, apunta el experto.

Glencore fue seleccionada por Codelco en un proceso competitivo en el que participaron 14 empresas de carácter mundial. La estatal se decidió por la compañía Suiza -bajo un esquema de cliente preferente (off take) de concentrados- dada su experiencia local y global en fundiciones.

Con ello, el jefe del área minera de Plusmining, Andrés González, dice, respecto de la iniciativa anunciada por Codelco y Glencore que “de concretarse, se convertiría en la fundición más grande del país”.

Complementa: “Sería casi el doble de la capacidad del proyecto de Enami (Paipote). Si bien por ahora ambos proyectos corren por carriles separados, no se puede descartar dentro del rango de posibilidades un acuerdo entre Codelco, Glencore y Enami para contar con un solo proyecto de fundición compartida”.

González de Plusmining dice Chile cuenta con “una capacidad instalada de procesamiento anual de unas 4,8 millones de TMS. Al 2024 Chile produjo cerca de un millón de toneladas de cobre de fundición, lo que representa el 23% de la producción de concentrados de cobre a nivel nacional”.

En tanto, el CEO de GEM apunta que con las fundiciones actuales en operación más Potrerillos, “existe una capacidad de 5 millones de toneladas de concentrado de cobre a ser procesada, lo que equivale en términos de cobre fino cátodos, entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas de cobre fino”.

“Lo que da básicamente algo así como entre 8 a 9 millones de toneladas de concentrado que se produce en Chile y que se exporta al resto del mundo sin ser procesado en Chile”, declara.

De esta forma, Guzmán indica que la capacidad de la fundición anunciada por Codelco y Glencore más Paipote de Enami “vienen a ocupar una fracción relativamente menor de todo el concentrado que produce Chile. Así que en términos de mercado, hay mercado para procesar mucho concentrado acá en Chile”.