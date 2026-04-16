SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del miércoles 15 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Cadena Nacional del Presidente Kast

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del miércoles 15 de abril de 2026

    Estos son los programas más vistos el miércoles 15 de abril, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. Cadena Nacional
    2. Aguas de Oro
    3. Meganoticias Prime
    4. Reunión de Superados
    5. El Jardín de Olivia
    6. Teletrece
    7. CHV Noticias Central
    8. El Jardín de Olivia (Resumen)
    9. Dale Play
    10. Fiebre de Baile
    Rating 15 de abril. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proteger bien para crecer mejor

    Exdirector de Presupuestos espera que gran parte de la megarreforma esté compensada y no dependa “de lo que va a pasar”

    El terminal frigorífico que ahora es de una empresa de parabrisas: Feria de Osorno vende propiedad en Santiago en $ 1.500 millones

    Enami propone retrasar modernización de la fundición Paipote en más de dos años e invertir US$ 65 millones en adecuaciones

    Megarreforma: medidas recaudatorias suman cerca de US$630 millones

    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Rating del miércoles 15 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 15 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad
    Chile

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Gobierno por la salida de 15 seremis: “La señal que esto da, es que estamos tomando decisiones inmediatas”

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Proteger bien para crecer mejor
    Negocios

    Proteger bien para crecer mejor

    Exdirector de Presupuestos espera que gran parte de la megarreforma esté compensada y no dependa “de lo que va a pasar”

    El terminal frigorífico que ahora es de una empresa de parabrisas: Feria de Osorno vende propiedad en Santiago en $ 1.500 millones

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico
    El Deportivo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Problemas para Gago: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz no estarán ante Everton y son duda para el clásico frente a la UC

    La arriesgada jugada de Garnero en la UC que terminó siendo clave en la histórica victoria frente a Cruzeiro

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    El presidente de Líbano agradece a Trump por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego
    Mundo

    El presidente de Líbano agradece a Trump por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego

    El Pentágono proclama el “control real” del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde