Huawei mantiene el pie en el acelerador en el competitivo mercado de la fotografía móvil. La compañía con sede en China ha dejado ver los primeros detalles de sus nuevos teléfonos HUAWEI Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max, dos equipos que, a nivel de diseño estructural, optan por la continuidad frente a la serie Pura 80 -conservando ese enorme y llamativo módulo de cámara triangular-, pero que en su acabado estético proponen un viaje al pasado.

La firma asiática ha decidido volver a utilizar los colores degradados . Para los usuarios que siguen a la marca desde la década pasada, la decisión es un recordatorio directo a los icónicos HUAWEI P20 Pro y P30 Pro, teléfonos que en su momento marcaron un antes y un después en la industria y cimentaron la reputación de la serie P a nivel global.

La paleta de colores y el diseño sin bordes

Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

Más allá de la nostalgia, Huawei busca refinar el aspecto premium de esta nueva generación. Un detalle de diseño particular es que este efecto de degradado no se limitará al panel trasero de cristal, sino que se extenderá hacia los bordes del dispositivo, logrando una transición de color continua.

Para esta iteración, la oferta cromática se dividirá según el modelo. En el caso del HUAWEI Pura 90 Pro Max (5 colores): Obsidian Black, Dawn Gold, Purple Sunset, Orange Ocean y Emerald Lake. Y para el HUAWEI Pura 90 Pro (4 colores): Mulberry Black, Coconut White, Orange soda y Pink Guava.

Por el lado del panel frontal, la apuesta visual apunta a la inmersión. Aunque las cifras oficiales de los biseles aún no se han publicado, las primeras aproximaciones muestran una pantalla que lleva los bordes al mínimo. Es altamente probable que ambos modelos mantengan el estándar de la industria y de su generación pasada, montando un panel de 6.8 pulgadas.

Salto a los 200 MP

Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

El hardware fotográfico es, históricamente, el principal argumento de venta de esta familia de teléfonos. Para los Pura 90 Series, los reportes previos a su lanzamiento sugieren que podríamos estar ante los primeros teléfonos de Huawei en integrar un sensor principal de 200 megapixeles .

Cifras al margen, lo que es una certeza es que el sistema seguirá operando bajo XMAGE, la tecnología de procesamiento de imagen propia de la marca.

El antecedente inmediato deja la vara alta: el actual Pura 80 Ultra mantiene el primer lugar en el ranking global de calidad fotográfica del portal especializado DXOMARK, por lo que la presión sobre el rendimiento de estas nuevas cámaras es considerable.

Disponibilidad

El calendario de Huawei marca el próximo 20 de abril como la fecha de presentación oficial de la serie Pura 90 en China. Tras ese evento, el despliegue global tomará algunas semanas.

Lo que es prácticamente un hecho es su aterrizaje en Latinoamérica en los meses siguientes. La región sigue siendo un territorio clave para la estrategia comercial de la compañía, manteniendo una presencia constante de la línea Pura en mercados prioritarios como Chile, México y Colombia.