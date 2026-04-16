Gobierno por la salida de 15 seremis: “La señal que esto da, es que estamos tomando decisiones inmediatas”
La portavoz del Ejecutivo explicó que han hecho un trabajo exhaustivo revisando los antecedentes de quienes fueron designados en esos cargos, pero que "de repente hay cosas que van saliendo en el camino".
Ya son 15 los secretarios regionales ministeriales que han debido dejar sus puestos. Esto a solo un poco más de un mes de que el Presidente José Antonio Kast llegara a La Moneda.
El último caso se supo ayer, cuando el actor Renato Münster dio a conocer su renuncia a la seremía de Culturas de la Región Metropolitana por asuntos personales, eso luego de que reflotaran antiguas publicaciones en redes sociales en las que cuestionaba al Presidente Kast.
Consultada sobre el tema, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, hoy justificó sus salidas diciendo que se están tomando decisiones “inmediatas”.
“Los seremis son muchos, son cientos de personas a las que uno tiene que revisar los antecedentes, la historia, absolutamente todo, y hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de revisar muy bien, y de repente hay cosas que van saliendo en el camino, pero ahí lo importante creo, y la señal que esto da, es que estamos tomando decisiones inmediatas”, dijo.
“Apenas no son concluyentes los antecedentes que nosotros esperamos para un seremi, no se sigue avanzando”, continuó.
Requerida en específico por el caso de Münster, sobre si su salida obedeció realmente a temas personales o a las críticas que el publicó hace un tiempo atrás contra Kast, Sedini contestó: “Al menos la información que tengo desde el Ministerio de Cultura es que se lamenta mucho que no haya podido asumir, que había muchas expectativas, pero que tiene un tema personal que no le permitió hacerlo”.
Vuelos de inmigrantes irregulares expulsados
Hoy se concretó el primer vuelo de inmigrantes en situación irregular expulsados a Bolivia, Ecuador y Colombia.
Bajo ese marco, la ministra señaló que la idea de realizar un corredor humanitario -para combatir precisamente la crisis migratoria en nuestro país- no está “desechada”.
“No hay opciones desechadas acá, todas las alternativas son viables si lo que queremos es restablecer el orden migratorio en nuestro país”, sostuvo.
“Se están viendo todas las alternativas y es por eso que desde Cancillería se está haciendo un trabajo exhaustivo de conversación, análisis, con los distintos países para ver cómo podemos colaborar en todo esto”, agregó.
Lo Último
Lo más leído
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.