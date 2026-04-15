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    Actor Renato Münster renuncia a cargo de seremi de las Culturas de la RM un día después de asumir

    “Amigas y amigos, lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de seremi de las Culturas de la RM, para el que fui designado”, publicó en sus redes sociales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A través de sus redes sociales, el ahora exsecretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, Renato Münster, dio a conocer su renuncia al cargo a un día de haber asumido.

    Esto, luego de que se viralizaran antiguas publicaciones en las que cuestionaba al -ahora- Presidente José Antonio Kast.

    “Amigas y amigos, lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de seremi de las Culturas de la RM, para el que fui designado”, se lee en el post.

    “Agradezco sinceramente al Presidente de la República y al ministro de las Culturas, por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector”, continúa la publicación.

    “Debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”, concluye el texto.

    Por su parte, el titular de esa cartera, Francisco Undurraga, le comentó: “Le agradezco por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo”.

    Más sobre:Renato MunsterCulturasSeremi

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