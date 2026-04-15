Actor Renato Münster renuncia a cargo de seremi de las Culturas de la RM un día después de asumir

A través de sus redes sociales, el ahora exsecretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, Renato Münster, dio a conocer su renuncia al cargo a un día de haber asumido.

Esto, luego de que se viralizaran antiguas publicaciones en las que cuestionaba al -ahora- Presidente José Antonio Kast.

“Amigas y amigos, lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de seremi de las Culturas de la RM, para el que fui designado”, se lee en el post.

Amigas y amigos



Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado.



Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para… — Renato Munster (@RenatoMunster) April 15, 2026

“Agradezco sinceramente al Presidente de la República y al ministro de las Culturas, por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector”, continúa la publicación.

“Debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”, concluye el texto.

Por su parte, el titular de esa cartera, Francisco Undurraga, le comentó: “Le agradezco por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo”.