Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha anunciado a través de un comunicado que Renato Münster Gripe asume como nuevo secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana. Esto, luego de que el abogado Gustavo Baehr dejara sus funciones en dicho cargo.

Con respecto a su trayectoria, “Münster es actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de destacada trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero. En su rol como productor ha impulsado proyectos culturales, sociales y formativos de alta complejidad, utilizando las artes como herramienta estratégica de comunicación de valor público y alcance territorial”, dice un comunicado.

El nuevo seremi de las Culturas oficiará como representante del ministro Francisco Undurraga en la Región Metropolitana. Entre sus principales funciones está colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

También será el encargado de presidir el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.

En el mismo comunicado, el Ministerio de las Culturas agradeció a Gustavo Baehr por su labor a cargo de la seremi de las Culturas RM y le deseó éxito en sus futuros proyectos.