Los 15 seremis del gobierno de Kast que renunciaron o no asumieron su cargo

Durante este miércoles fueron dos los nombres que se restaron de la posición de secretario regional ministerial (seremi) de la Administración de José Antonio Kast. Primero fue Patrick Dungan, cuyo designación como seremi de Energía de La Araucanía fue suspendida por el propio Ejecutivo, y luego Renato Münster, quien a través de redes sociales dio a conocer su dimisión un día después de haber asumido su cargo.

Ambas figuras se suman a una lista que sigue creciendo: en poco más de un mes desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, ya son 15 los seremis que han renunciado o no alcanzaron a asumir sus cargos por distintos motivos, permaneciendo en sus funciones por días y, en algunos casos, incluso solo por horas.

Tal como en el caso de Münster, quien llegó al puesto de seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana este martes, después de que Gustavo Baehr lo precediera en el cargo durante dos semanas, hasta que este último fue cesado por su falta de experiencia en el ámbito cultural.

El exseremi Renato Münster. Foto: Archivo.

Una salida que para el actor se debió a “motivos personales y urgentes” , como escribió el mismo exsecretario en su cuenta en X, luego de que se viralizaran antiguas publicaciones en las que cuestionaba al actual mandatario chileno.

En el caso de Dungan, el Ejecutivo desistió de su nombramiento por ausentarse a trabajar desde el lunes “sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía”, como describió el hecho el mismo estamento.

Los casos en el norte el país

Los de Dungan, Baehr y Münster, son los últimos de ya varios casos en que seremis han dejado sus cargos en estas semanas.

Tan solo este martes se supo de la salida como seremi de Justicia de la Región de Antofagasta de Karina Trujillo, después de que presentara su renuncia voluntaria por “razones profesionales y personales” , en medio de cuestionamientos por causas que tramitó como abogada.

En Antofagasta ya se cuentan tres exsecretarios que dimitieron, porque en marzo Lizet Tapia presentó su renuncia voluntaria como seremi de Desarrollo Social y Familia, en medio de cuestionamientos por presuntas faltas a los requisitos exigidos para ejercer el cargo, y Anggel Colque dejó su puesto en el ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por no contar con título profesional.

También en el norte del país, específicamente en Tarapacá, estuvo el caso de Mauricio Montealegre, quien a fines de marzo desistió de asumir como seremi de Obras Públicas de la región por motivos personales, que no fueron divulgados públicamente.

A él se suma Nataly Cruz, quien fue nombrada el 1 de abril en la cartera de de Trabajo y Previsión Social de la Región de Arica y Parinacota. Sin embargo, solo siete días después presentó su renuncia al no poder acreditar el requisito de experiencia profesional de un mínimo de cinco años desde su egreso educacional.

Las dimisiones en Valparaíso

La lista continúa con las dimisiones en Valparaíso. Acá Aldo Ibani alcanzó a estar solo tres días en el cargo en la cartera de Salud, debido a cuestionamientos por su falta de experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial. Mientras Carlos Montero dejó el cargo de seremi de Trabajo y Previsión Social, a una semana de haber asumido.

Además, junto a ellos está el coronel en retiro Hernán Silva, quien “desapareció” de la posición como seremi de Seguridad en la Quinta Región, luego de que la Delegación Presidencial de la zona eliminara de sus redes sociales las publicaciones que anunciaban su llegada.

Las abortadas designaciones en el sur

En el Biobío, en tanto, uno de los nombramientos que no se concretó fue el del seremi de Educación, Alexander Nanjarí, cuya designación fue anunciada en redes sociales, pero fue revertida poco más de 24 horas tras conocerse antiguos y criticados posteos sobre edades en las relaciones de pareja.

Otra nominación que también fue revocada es la de Jorge Ravelo, quien fue retirado de la secretaría de Energía en la Región de Los Lagos por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos, ya que no contaba con estudios superiores de al menos diez semestres, una condición obligatoria para este tipo de cargos como informó el Ejecutivo.

De la misma forma acá se cuenta el caso de Patricia Dinamarca, cuya designación como seremi de Educación en la misma región fue anunciada, pero no llegó a concretarse por la ausencia del decreto correspondiente.

En el sur del país también está Jorge Salazar, cuyo nombramiento en Obras Públicas en la Región de Los Ríos fue dejado sin efecto por diversos cuestionamientos por irregularidades durante su gestión como presidente de Deportes Valdivia entre 2019 y 2022.