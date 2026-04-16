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    Megarreforma: medidas recaudatorias suman cerca de US$630 millones

    Dentro de la ley miscelánea, el gobierno incluyó dos medidas que buscar generar ingresos: una, el adelantamiento del pago de impuesto a las donaciones y otra nueva ventana de repatriación de capitales.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La presentación de proyecto de ley misceláneo o la también llamada megarreforma del gobierno de José Antonio Kast dejó varias interrogantes que esperan ser resueltas durante los próximos días y, en especial, considerando que la propuesta ingresará a su trámite legislativo la próxima semana.

    Una de esas interrogantes es cuál es el costo total de esta medida considerando las bajas de impuestos y las medidas compensatorias.

    En concreto, por el momento lo que se tiene cuantificado como medida recaudatoria son dos: la primera es la rebaja transitoria de Impuesto a las Donaciones establecido en la Ley N°16.271.

    De acuerdo a la información entregada por el gobierno, este instrumento crea una ventana de 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley) en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto calculado conforme a las reglas generales establecidas en la Ley Nº16.271.

    Se precisa que, aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado. La donación queda eximida del trámite de insinuación judicial y deberá señalarse la composición del patrimonio del donante por medio de una declaración jurada ante el SII. Esta medida busca aumentar la recaudación fiscal. La donación deberá efectuarse respetando los porcentajes que pueden asignarse a los legitimarios (cónyuge, padres e hijos) y a los asignatarios de la cuarta de mejores (nietos y los legitimarios), no pudiendo donarse en ningún caso más del 75% del patrimonio.

    Con esta medida, el gobierno espera capturar unos $260 mil millones, (unos US$293 millones).

    La segunda medida que tiene como objetivo allegar recursos en un corto plazo es la nueva ventana de repatriación de capitales.

    En este caso se establece una ventana de 12 meses, contados desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, que es voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados.

    Además, se establece una tasa reducida de 7%, para quienes repatríen efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en inmuebles DFL2 y valores del artículo 107 de la LIR por al menos 8 años. En caso de retirar antes i deben pagar la diferencia de impuesto.

    Con esta medida esperan recaudar $300 mil millones, unos US$338 millones.

    Así, en suma, con ambas medidas transitorias lograr allegar recursos por US$631 millones.

    El resto de las medidas presentadas generarán una merma en recaudación, ya que se incluye la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23% y la reintegración del sistema. En ambos casos, lo que el gobierno ha transmitido es que se compensará con el efecto en recaudación que genere el mayor crecimiento económico y la inversión.

    Más sobre:ImpuestosdonacionesHerenciasRepatriación de capitales

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