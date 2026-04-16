Gobierno detalla Plan de Control Migratorio tras primer vuelo de expulsados y enfatiza que gestión fue realizada por el actual Ejecutivo

Tras materializarse la mañana de este jueves el primer vuelo de expulsados por parte de la administración de José Antonio Kast, desde el Ejecutivo detallaron el desarrollo del Plan de Control Migratorio, además de enfatizar que la coordinación del vuelo no fue realizada en la presidencia de Gabriel Boric .

Desde Iquique, alrededor de las 7:30 de la mañana, se materializó la salida de 40 ciudadanos extranjeros con destinos a La Paz, Bolivia; Guayaquil, Ecuador; y Bogotá, en Colombia.

Según detalló el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, de los expulsados 26 serían por situaciones administrativas y 14 judiciales, que contarían con delitos como robo con intimidación, robo con violencia, receptación, infracción a la Ley de Drogas, entre otros.

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Sobre sus nacionalidades, el vuelo tendría a 19 ciudadanos colombianos, 17 bolivianos y 4 ecuatorianos, según detalló Sauerbaum.

Durante la instancia, el subsecretaria del Interior, Máximo Pavez, detalló el Plan de Control Migratorio del gobierno.

En particular, enfatizó que habrá un aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión, además del aumento de fiscalizaciones para el cumplimiento de Ley Migratoria.

Además, Pavez mencionó un refuerzo del control fronterizo en la Macrozona Norte, la entrega de información de las personas que dejan el país y la materialización de expulsiones de manera quincenal, además de un plan para desarrollar un mecanismo de salidas voluntarias.

Por otro lado, Sauerbaum detalló que “desde que el presidente Kast ganó la elección presidencial, han salido voluntariamente del país 2.180 venezolanos”.

“Nosotros creemos que esa es la línea que vamos a continuar fomentando a través de las salidas voluntarias, también cumpliendo con la ley y con las expulsiones decretadas, tanto judiciales como administrativas, para justamente producir un ordenamiento en el ingreso al país”, agregó.

Respecto a la coordinación del vuelo, frente a algunas voces de la oposición que acusaban que se habría gestado hacia el final de la administración de Gabriel Boric, Pavez enfatizó: “Las personas que están expulsadas fueron definidas y, por supuesto, se ejecutó la expulsión con una planificación que inició este gobierno ”.

Por otra parte, sobre la ausencia de ciudadanos venezolanos en este primer vuelo, el subsecretario señaló que "la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Y por lo tanto, esto se va trabajando de acuerdo a la disposición material y, por supuesto, consular que vamos teniendo".

Aunque señaló que desde Interior están buscando sostener las conversaciones necesarias para abrir un canal de conversación con una nación con la que actualmente no tenemos relaciones diplomáticas, Pavez también enfatizó: “ Aquí no hay una preferencia de una nacionalidad respecto de otras . Todos los extranjeros que han entrado irregularmente al país y que tienen órdenes de expulsión, nosotros vamos a intentar cumplir esas órdenes de expulsión”.

196 expulsiones durante el primer mes

La subsecretaría del Interior también entregó mayores detalles respecto al total de expulsiones ejecutadas durante este primer mes.

“Durante el primer mes de Gobierno del Presidente Kast se habrán concretado 156 expulsiones, en su gran mayoría de carácter administrativo. En igual período de 2022, durante el inicio del gobierno anterior, se materializaron 117 expulsiones. Esto significa que en el primer mes de la actual administración se han ejecutado 33 por ciento más expulsiones. A su vez, con el operativo de hoy la cifra de expulsados de la actual administración llega a 196″, explicaron en un comunicado.

Particularmente sobre las nacionalidad, resaltaron que en su mayoría corresponderían a colombianos. Tras ellos estarían bolivianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos.

Sobre las salidas voluntarias, desde la cartera señalaron que se habrían producido 1.831 durante el primer trimestre del año: 567 en enero, 749 en febrero y 515 en marzo.